CARREIRA

Brasileira que atua há 20 anos nos EUA cuidando de recém-nascidos cria curso inédito e vira referência no mercado americano

Curso de Especialista em Cuidados do Recém-nascido é o primeiro em português credenciado pela associação americana da categoria e busca ampliar o acesso de profissionais ao mercado internacional

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:39

Brasileira que atua há 20 anos nos EUA cuidando de recém-nascidos cria curso inédito e vira referência no mercado americano Crédito: Divulgação

Uma brasileira transformou a própria experiência como imigrante em uma iniciativa voltada à inclusão de profissionais estrangeiros no mercado de cuidados infantis dos Estados Unidos. Tatiane Dias de Oliveira, conhecida como Nanny Thaty, criou um curso de Especialista em Cuidados do Recém-nascido (NCS, na sigla em inglês) que, segundo a profissional, é o primeiro em português da área credenciado pela Newborn Care Specialist Association (NCSA) nos EUA.

O credenciamento, de acordo com a profissional, atesta que a formação atende aos padrões estabelecidos pela associação para a área de cuidados com recém-nascidos. A iniciativa surgiu também a partir da própria trajetória de Tatiane, que atua há mais de duas décadas no mercado americano e afirma ter enfrentado os desafios de construir uma carreira como imigrante.

Curso busca superar barreiras de idioma

Além do conteúdo técnico relacionado aos cuidados com bebês, a formação aborda temas como inteligência cultural, barreiras linguísticas e resiliência. A proposta é atender profissionais de língua portuguesa que desejam atuar no mercado americano sem precisar passar pelo mesmo processo de adaptação enfrentado pela fundadora.

“Este não é apenas um treinamento americano de NCS traduzido para o português. O curso foi criado para quem, assim como eu, quer transformar esse trabalho em uma carreira reconhecida e bem remunerada”, afirma Tatiane. Segundo ela, o cuidado com um recém-nascido exige preparo específico, conhecimento técnico e empatia.

Discussão sobre inclusão ganhou espaço no setor

Tatiane também relaciona a criação do curso a um debate mais amplo sobre acessibilidade linguística e diversidade cultural dentro da profissão. “Na última grande conferência do setor, o painel de encerramento teve uma discussão calorosa e intensa justamente sobre acessibilidade linguística, consciência cultural e inclusão. Por isso, tenho muito orgulho e honra de estar desempenhando um papel fundamental para fechar esses gaps, pelo menos no campo de NCS”, diz.

Para a profissional, a experiência acumulada no mercado americano ajudou a desenvolver uma formação que considera não apenas as técnicas de cuidado infantil, mas também as diferenças culturais encontradas no trabalho com famílias.

Mais de 20 anos de experiência nos Estados Unidos

Tatiane atua como babá profissional há mais de 20 anos e também é palestrante e fundadora da Raising Sisu, empresa baseada em um conceito finlandês voltado a uma nova filosofia de cuidados na criação de filhos e no desenvolvimento dos pais. Ela é graduada em Educação Infantil, possui bacharelado em Ciências em Estudos Multidisciplinares e formação em Educação em Harvard, com certificação em Liderança em Primeira Infância. Também tem mestrado em Educação em Inglês como Segunda Língua/Educação Bilíngue e em Gestão em Liderança.

A profissional integra ainda a diretoria da International Nanny Association (INA) e possui certificações relacionadas à educação de bebês, orientação de novos pais e cuidados particulares. Entre as especializações estão a atuação como doula pós-parto e Especialista Avançada em Cuidados com o Recém-Nascido.

Profissional acumula premiações

A trajetória de Tatiane também inclui reconhecimentos profissionais e premiações. Entre eles estão o Prêmio Babá do Ano Internacional, concedido pela International Nanny Association em 2022; a bolsa GrubStreet Writing Motherhood, em 2020; o Prêmio Mulheres de Negócios Mais Influentes, em 2019; e o Prêmio Jearlean E. Daniels – Construindo um Legado Duradouro, em 2017.