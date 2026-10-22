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Brasileiro atingido por raio na cabeça durante trilha na Cordilheira dos Andes sofre queimaduras graves e tem tímpanos perfurados

Curitibano de 32 anos teve queimaduras de até terceiro grau, perfuração nos tímpanos e precisou descer parte da montanha a cavalo; ele está internado em Curitiba

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08:05

Brasileiro atingido por raio na cabeça durante trilha na Cordilheira dos Andes sofre queimaduras graves e tem tímpanos perfurados Crédito: Reprodução

O que começou como uma trilha em meio às montanhas do Equador terminou em um acidente que poderia ter sido fatal para um montanhista brasileiro de 32 anos. O curitibano foi atingido por um raio na cabeça enquanto subia o vulcão extinto El Corazón e sofreu queimaduras de segundo grau no tórax e nas pernas e de terceiro grau nos pés. Ele também teve perfuração nos tímpanos. As informações são do g1 Paraná.

O homem está internado no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, onde continua o tratamento. Segundo a equipe médica, ele está estável, lúcido e conversando. A previsão é que permaneça hospitalizado por três a quatro semanas, dependendo da evolução do quadro. Em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, ele preferiu não ter o nome divulgado.

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O acidente aconteceu na terça-feira (13), durante uma caminhada com um grupo de aproximadamente 20 pessoas até o cume do El Corazón, localizado na Cordilheira dos Andes, a cerca de 62 quilômetros de Quito, capital equatoriana. A montanha tem quase 5 mil metros de altitude.

Raio foi inesperado

Segundo o brasileiro, o tempo estava aberto no início da trilha, sem sinais de tempestade. A situação mudou perto do fim do percurso, quando uma névoa tomou conta da região. No momento em que o grupo se preparava para continuar a subida, ele foi atingido pela descarga elétrica.

“Perto do fim, o tempo fechou com névoa. Não tinha descarga elétrica nenhuma. A gente só parou, trocou as roupas, começou a colocar jaqueta impermeável para continuar ascendendo. Se tivesse um aviso, é normal, você para, dá meia volta e vai embora. Quando eu cheguei ao cume da montanha, a primeira descarga elétrica que teve foi em mim. Foi realmente bem inesperado”, relatou.

O raio atingiu a cabeça do montanhista, percorreu o corpo e chegou aos pés. A força da descarga foi suficiente para danificar a bota que ele usava e destruir o celular que carregava durante a trilha. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Equador, outras duas pessoas também foram atingidas e ficaram feridas. A equipe que acompanhava os excursionistas acionou o socorro rapidamente.

Socorrido em cavalo

Depois do acidente, o montanhista precisou de ajuda para deixar a região. Como teve dificuldade para caminhar, foi auxiliado pela equipe e transportado a cavalo em parte da descida. Uma ambulância já o aguardava no ponto de atendimento. “Eu estava com uma equipe preparada. Eles estavam com o rádio, com tudo, e pediram socorro muito rápido. Eles que me carregaram para descer, porque eu tive que caminhar um pouco. Eles me ajudaram na caminhada, trouxeram um cavalo para que eu pudesse, em uma parte, ir a cavalo. Quando eu cheguei, a ambulância já estava me esperando. Foi tudo bem coordenado”, contou.