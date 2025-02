DE VOLTA

Brasileiro deportado dos EUA: '24 horas comendo pão e água'

"Foi estranho ser bem tratado, depois de tanto tempo sendo maltratado", disse motoboy sobre chegada ao Brasil

João Vitor Batista, deportado dos Estados Unidos, descreveu, nesta sexta-feira (7), as condições precárias que enfrentou durante a sua deportação. Ao desembarcar no Brasil, ele relatou que chegou a passar 24 horas comendo apenas "pão e água" enquanto aguardava. Ele foi um dos 111 deportados que retornaram ao país, com 16 deles desembarcando em Fortaleza, onde a aeronave dos Estados Unidos fez escala. >