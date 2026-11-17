SEGURANÇA DIGITAL

Brasileiros perdem, em média, R$ 1 mil em golpes nas compras online de fim de ano; veja como evitar

Pesquisa revela que 60% dos consumidores estão mais preocupados com fraudes online nas compras do fim do ano; anúncios falsos, lojas inexistentes e ofertas irresistíveis estão entre as principais armadilhas

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 05:20

Brasileiros perdem, em média, R$ 1 mil em golpes nas compras online de fim de ano; veja como evitar Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma oferta muito abaixo do preço de mercado, um anúncio nas redes sociais ou a promessa de encontrar aquele presente disputado antes que o estoque acabe. Na correria das compras de fim de ano, situações como essas podem levar consumidores a ignorar sinais de alerta e acabar caindo em golpes na internet.

O risco é maior do que muitos imaginam. De acordo com o 2026 Norton Insights Report: Holiday Scams, 60% dos consumidores brasileiros estão mais preocupados com golpes online nesta temporada de festas do que no ano passado. Entre os entrevistados, 33% afirmaram ter sido alvo de alguma tentativa de fraude durante compras pela internet nesse período. Desse grupo, 73% acabaram se tornando vítimas.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual 1 de 9

O levantamento também aponta que 24% dos consumidores brasileiros foram efetivamente vítimas de golpes durante as compras de fim de ano. Entre eles, 93% tiveram prejuízo financeiro, com perda média de R$ 1.060,21. Um dos aspectos que chamam a atenção é a disposição dos próprios consumidores para correr riscos em busca de preços baixos. Segundo a pesquisa, 74% dizem que as ofertas influenciam suas decisões de compra, embora 64% afirmem desconfiar de promoções.

Ofertas irresistíveis podem abrir caminho para golpes

A vontade de aproveitar uma oportunidade pode falar mais alto do que a desconfiança. O levantamento mostra que 68% dos brasileiros comprariam em um site desconhecido se encontrassem um preço atraente. Outros 50% aceitariam arriscar dinheiro em uma compra de um vendedor que suspeitam ser golpista. Em média, o valor que estariam dispostos a perder seria de R$ 372,20.

A pressa para conseguir presentes muito procurados também aumenta a exposição. Cerca de 58% dos entrevistados afirmaram ter adotado pelo menos uma atitude arriscada para garantir um produto desejado, como pagar acima do preço de mercado (28%), clicar em anúncios nas redes sociais ou em e-mails (22%) e comprar em lojas desconhecidas (16%). Entre os consumidores, 53% disseram que já compraram em um site ou de um vendedor que suspeitavam ser fraudulento porque a oferta parecia boa demais para deixar passar. Na Geração Z, o percentual chegou a 66%.

O diretor sênior de Inteligência Artificial e Inovação da Norton, Iskander Sanchez-Rola, afirma que os criminosos exploram justamente a pressa e o desejo de conseguir produtos disputados. “Os golpistas da temporada de festas de fim de ano não contam com o fato de que as pessoas sejam descuidadas. Contam com o fato de que as pessoas tenham pressa ou até mesmo estejam desesperadas para conseguir um presente muito procurado”, explica.

Anúncios falsos são uma das principais portas de entrada

Entre os brasileiros que foram vítimas de golpes durante as compras de fim de ano, 55% afirmaram ter sido enganados por meio de anúncios fraudulentos. As redes sociais também aparecem com destaque: 35% relataram fraudes em plataformas desse tipo. Outros canais utilizados pelos criminosos foram sites de terceiros (33%), e-mails (25%), ligações telefônicas (18%) e mensagens de texto (17%).

Entre os golpes mais relatados estão fraudes em compras online (43%), golpes em plataformas de produtos usados ou de revenda (31%), phishing — mensagens e páginas falsas utilizadas para roubar informações — (24%) e fraudes relacionadas à entrega de encomendas (16%).

A pesquisa também identificou que 44% dos consumidores brasileiros perceberam um aumento de anúncios fraudulentos nas redes sociais em comparação com o ano anterior. Além disso, 47% chegaram a um site ou vendedor suspeito ao tentar comprar produtos que estavam na moda, como Labubu, Jellycat e copos térmicos Stanley.

Lojas falsas cresceram e continuam ativas

Os dados dos Laboratórios de Ameaças da Gen, empresa da qual a Norton faz parte, mostram que a quantidade de lojas falsas na internet aumentou significativamente durante o período de festas de 2025. Entre outubro e dezembro daquele ano, os sistemas de segurança da empresa bloquearam mais de 46,7 milhões de tentativas de acesso a lojas online falsas em todo o mundo. Isso representa aproximadamente seis bloqueios por segundo.

No mesmo período, mais de 526 mil domínios associados a lojas fraudulentas foram bloqueados, protegendo mais de 16,6 milhões de pessoas globalmente. O número de domínios falsos identificados dobrou em relação ao trimestre de festas de 2024, quando foram bloqueados cerca de 260 mil. Outro dado preocupante é que quase dois terços (64%) das lojas falsas mais bloqueadas em 14 países continuavam sendo identificadas pelos sistemas de segurança seis meses depois da primeira detecção.

No Brasil, mais de 44 mil domínios fraudulentos foram bloqueados em 2025, um crescimento de 96% em comparação com 2024. Segundo Sanchez-Rola, a inteligência artificial também facilitou a criação de páginas fraudulentas. Com ferramentas disponíveis atualmente, criminosos conseguem montar lojas virtuais convincentes em pouco tempo e com baixo investimento. Por isso, a aparência profissional de um site não é garantia de que a loja seja legítima. O especialista recomenda pesquisar a reputação do estabelecimento e confirmar sua autenticidade antes de concluir uma compra.

Inteligência artificial também pode recomendar lojas suspeitas

A inteligência artificial vem sendo utilizada por consumidores para pesquisar produtos, comparar preços e encontrar ofertas. Mas a tecnologia também traz novos desafios quando o assunto é segurança digital. O relatório aponta que 93% dos brasileiros afirmam que usariam um assistente de compras com IA. Além disso, 72% já utilizaram esse tipo de ferramenta e 68% planejam recorrer a recursos como o ChatGPT para fazer compras durante a temporada de festas.

Apesar do interesse, a confiança ainda não é total: apenas 55% acreditam que essas ferramentas seriam capazes de reconhecer e evitar sites fraudulentos. Outro dado chama a atenção: entre os brasileiros que utilizaram assistentes ou agentes de compras com IA, 50% afirmaram que, durante a última temporada de festas, uma dessas ferramentas recomendou ou concluiu uma compra em uma loja que não conheciam.

A cautela, portanto, continua necessária mesmo quando a busca por produtos é feita com ajuda de ferramentas automatizadas. É importante conferir a loja, o vendedor e as condições de pagamento antes de finalizar qualquer pedido.

5 cuidados para evitar golpes nas compras online

A Norton recomenda algumas medidas para reduzir os riscos de fraude durante as compras pela internet:

Confira o endereço da loja: observe se há erros de digitação na URL e pesquise o nome do estabelecimento acompanhado de termos como “golpe” e “avaliações”. Ferramentas de segurança, como o Norton Safe Web, também podem ajudar a identificar páginas maliciosas. Evite clicar diretamente em anúncios: em vez de acessar uma oferta por meio de links recebidos em redes sociais ou mensagens, digite o endereço da loja no navegador ou utilize o aplicativo oficial. Utilize ferramentas de proteção digital: soluções de segurança podem ajudar a identificar links fraudulentos, páginas falsas e downloads maliciosos. Ainda assim, é importante conferir as informações antes de realizar uma compra. Prefira pagamentos com proteção ao comprador: cartões de crédito e serviços que oferecem mecanismos de contestação podem proporcionar mais segurança. Desconfie de vendedores que exigem transferências bancárias, cartões-presente ou criptomoedas. Acompanhe as entregas pelos canais oficiais: consulte o andamento do pedido diretamente no aplicativo da loja ou da transportadora. Evite acessar links de rastreamento recebidos por mensagens de texto ou e-mails sem confirmar sua autenticidade.

