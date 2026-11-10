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Brasileiros podem morar na Itália sem pagar aluguel por dez anos; veja como conseguir uma casa

Programa disponibiliza inicialmente 50 moradias em pequenos municípios italianos e recebe inscrições até 18 de dezembro; candidatos precisam cumprir requisitos de residência e seleção

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 05:00

Brasileiros podem morar na Itália sem pagar aluguel por dez anos; veja como conseguir uma casa Crédito: Reprodução/TripAdvisor

Já imaginou morar na Itália sem pagar aluguel durante dez anos? Uma iniciativa da região da Calábria, no sul do país, abriu inscrições para quem deseja trocar de endereço e viver em pequenos vilarejos italianos. O programa Ripopola Calabria oferece, inicialmente, 50 casas com uso gratuito por uma década. Brasileiros também podem concorrer, desde que atendam às exigências legais e aos critérios de seleção.

A proposta tem um objetivo que vai além de oferecer moradia: recuperar localidades que perderam habitantes ao longo dos anos e dar nova vida a imóveis públicos abandonados ou sem utilização. As casas serão reformadas com recursos do governo regional e entregues aos candidatos selecionados.

Conheça a Calabria, região da Itália que está com inscrições abertas para um programa que oferece moradias sem cobrança de aluguel por dez anos 1 de 11

Mas há um detalhe importante: os imóveis não serão doados. Os beneficiários terão direito de uso gratuito por meio de um contrato de comodato d'uso gratuito, com duração de dez anos. Durante esse período, deverão morar no endereço e cumprir as regras estabelecidas pelo programa. As inscrições podem ser feitas até 18 de dezembro de 2026, às 17h, no horário italiano.

Brasileiros podem participar?

Sim. O programa não é restrito a cidadãos italianos. As regras também contemplam estrangeiros de países que não fazem parte da União Europeia, desde que tenham documentação que permita residir legalmente na Itália. Isso significa que brasileiros com cidadania italiana reconhecida podem se candidatar, assim como brasileiros sem cidadania italiana que já possuam autorização válida para morar no país. A aprovação para receber uma casa, porém, não concede visto, cidadania ou permissão de residência.

Para concorrer, é necessário ter mais de 18 anos, morar fora da Calábria há pelo menos três anos e demonstrar interesse em transferir a residência para um dos municípios participantes. O edital também estabelece que o candidato não pode ter recebido contribuições públicas para a compra de uma moradia, conforme as condições previstas.

Famílias e trabalhadores remotos estão entre os perfis favorecidos

A seleção será feita por pontuação, e alguns perfis podem receber vantagem na classificação. Entre eles estão famílias com filhos, famílias monoparentais, casais jovens, pessoas com deficiência e profissionais que tenham condições de transferir suas atividades para a região.

Emigrantes calabreses interessados em retornar à terra de origem, trabalhadores autônomos e pessoas que atuam remotamente também aparecem entre os grupos contemplados pelos critérios. Cada candidato poderá indicar até três imóveis, em ordem de preferência. A escolha, entretanto, não garante a concessão da casa: os pedidos serão avaliados por uma comissão, que organizará classificações públicas para cada imóvel.

Como são as casas e quais são as regras?

As moradias pertencem ao poder público e terão até 140 metros quadrados. A reforma será financiada pela Região da Calábria, mas os móveis não estão incluídos. Durante os dez anos de contrato, os beneficiários deverão utilizar os imóveis exclusivamente como residência. Não será permitido explorar comercialmente os espaços nem sublocá-los.

Ao fim desse período, o governo regional e os municípios poderão avaliar alternativas para prolongar a permanência dos moradores, como renovar o contrato ou estudar uma eventual possibilidade de compra por preço reduzido. Essas alternativas, contudo, não são garantidas.

Outro ponto importante é que as casas não estarão necessariamente prontas para receber os novos moradores assim que a seleção terminar. O governo regional prevê que as obras sejam concluídas em até 18 meses após a definição das classificações e a assinatura dos acordos entre a Região e os municípios.

Quais cidades participam?

O programa contempla pequenos municípios da Calábria, especialmente localidades com menos de 5 mil habitantes afetadas pelo despovoamento. Entre as cidades mencionadas estão Alessandria del Carretto, Altilia, Belmonte Calabro, Cerisano, Laino Borgo e San Lorenzo Bellizzi, na província de Cosenza; Amato, San Floro e Zagarise, na província de Catanzaro; Grotteria e Santo Stefano in Aspromonte, na província de Reggio Calabria; Caccuri, na província de Crotone; e Cessaniti, na província de Vibo Valentia. A relação completa dos municípios e das casas disponíveis está no portal oficial do Ripopola Calabria.

Como fazer a inscrição