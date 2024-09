DINHEIRO ESQUECIDO

Brasileiros têm até 16 de outubro para solicitar R$ 8,56 bilhões de bancos

Os cidadãos brasileiros têm até o dia 16 de outubro para solicitar valores esquecidos em instituições financeiras. Ao todo, são mais de R$ 8,56 bilhões a receber registrados no no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central do Brasil (BC). O "dinheiro esquecido" é o assunto do "E aí, Don", quadro do jornalista Donaldson Gomes, no Instagran do CORREIO.