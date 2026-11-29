ENTENDA

Briga de família: o que se sabe e o que falta saber sobre morte de estudante de Direito esfaqueada por prima de 11 anos

Layza de Souza Simião foi atingida por cinco golpes de faca; polícia também investiga ameaças, disparos e uma ordem para incendiar a casa da família

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 08:12

Layza de Souza Simião após ser esfaqueada em discussão Crédito: Reprodução

A morte da estudante de Direito Layza de Souza Simião, esfaqueada durante uma briga familiar na noite de sexta-feira (27), no Jardim Santo André, na região de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, é investigada pela Polícia Civil. Segundo um relatório policial obtido pela TV Globo, a autora dos golpes foi uma prima da vítima, de 11 anos, que teria atacado Layza ao presenciar a irmã, de 19 anos, em luta corporal com a estudante.

O caso ganhou novos desdobramentos após a polícia identificar um homem suspeito de envolvimento em ameaças e disparos de arma de fogo contra familiares das irmãs. Conhecido como Nenê, ele teria ordenado que a residência da família fosse incendiada e foi detido na madrugada de sábado (28).

Layza de Souza Simião foi morta a facadas 1 de 5

A investigação busca esclarecer a sequência dos acontecimentos, a participação dos envolvidos e as circunstâncias da morte da jovem.

Veja o que se sabe e o que ainda falta esclarecer sobre o caso:

Quem era a vítima?

Layza de Souza Simião era estudante de Direito e morreu após ser atingida por cinco golpes de faca durante uma briga familiar no Jardim Santo André, na região de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo.

Após o ataque, ela foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Jardim Zaíra, em Mauá, na Grande São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.

Quando e onde aconteceu o crime?

A ocorrência foi registrada por volta das 18h40 de sexta-feira (27), na Rua Domingos da Guia, no Jardim Santo André.

A confusão envolveu familiares da estudante e teria começado após um desentendimento entre duas meninas, de 11 e 12 anos. A adolescente mais velha era sobrinha de Layza.

Como a briga começou?

Segundo o relato de uma amiga da estudante à TV Globo, Layza foi procurada pela sobrinha, que teria contado estar com medo das duas primas, de 11 e 19 anos.

A jovem foi até o local onde as irmãs estavam e acabou discutindo com a mais velha. O desentendimento evoluiu para uma agressão física.

Como a prima de 11 anos esfaqueou Layza?

De acordo com o relatório da Polícia Civil, Layza e a prima de 19 anos entraram em luta corporal e caíram no chão enquanto se agrediam.

Ao presenciar a cena, a menina de 11 anos teria pegado uma faca e atingido a estudante cinco vezes. Uma tia das duas irmãs também teria testemunhado o ataque.

Layza foi socorrida, mas morreu em decorrência dos ferimentos.

O que acontece com a menina de 11 anos?

A menina apontada como autora das facadas é prima da vítima e tem 11 anos. Por estar abaixo dos 12 anos, ela é considerada criança pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Nesses casos, a legislação não prevê a aplicação de medidas socioeducativas, destinadas a adolescentes que cometem atos infracionais. Para crianças, são previstas medidas de proteção, com atuação dos órgãos competentes, como o Conselho Tutelar.

O que aconteceu com a irmã de 19 anos?

As duas irmãs foram levadas pela mãe e pelo companheiro dela ao 7º Distrito Policial. Posteriormente, equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) foram acionadas e escoltaram as duas irmãs até o 49º Distrito Policial, em São Mateus, para o registro da ocorrência e esclarecimento dos fatos.

Segundo o relatório, as duas permaneceram à disposição da autoridade policial.

Quem é o homem suspeito de envolvimento após a morte?

O homem foi identificado como Wederson Ferragato, conhecido como Nenê. Segundo a Polícia Civil, ele manteria um relacionamento com a irmã de Layza e é suspeito de ter ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Suspeito de integrar o PCC é detido Crédito: Reprodução

Após o esfaqueamento da estudante, ele teria efetuado disparos de arma de fogo contra familiares das duas irmãs e ordenado que a residência da família fosse incendiada.

A polícia também apura ameaças que teriam sido feitas por ele após o crime.

O suspeito foi preso?

Wederson foi detido por policiais civis na madrugada de sábado (28). Conforme o relatório policial, as duas irmãs reconheceram o homem ao chegarem à unidade policial e informaram aos agentes sobre o possível envolvimento dele nos acontecimentos posteriores à morte de Layza.

Ainda segundo o documento, ele tentou fugir, desobedeceu a uma ordem policial e resistiu violentamente à abordagem, mas acabou detido.

A investigação também apura a informação de que ele teria ameaçado familiares dentro da delegacia.

O que foi encontrado no celular de Wederson?

Segundo a Polícia Civil, Wederson autorizou o acesso dos agentes ao aparelho celular. Durante a análise, foram encontradas mensagens nas quais ele pedia a uma terceira pessoa que se desfizesse de uma arma de fogo que teria sido utilizada na ocorrência.

Equipes do Garra realizam diligências para tentar localizar o armamento.

A consulta aos antecedentes criminais também apontou registros relacionados a roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Conforme o relatório, Wederson teria fugido da Cadeia Pública de São Vicente, no litoral paulista, em 2006.

Em 2014, ele foi preso por tráfico de drogas após uma denúncia anônima que apontava seu suposto envolvimento com o PCC. A reportagem da TV Globo informou que não teve acesso à versão da defesa dele.

A casa da família foi incendiada?

A Polícia Civil investiga relatos de que Wederson teria ordenado que a residência da família das meninas fosse incendiada.

Também há informações sobre disparos de arma de fogo contra familiares das duas irmãs. Até o momento, porém, não há confirmação de que a casa tenha sido efetivamente incendiada nem informações sobre pessoas atingidas pelos tiros.

O que ainda falta esclarecer sobre o caso?

A Polícia Civil continua investigando a dinâmica da briga que terminou na morte de Layza e as circunstâncias dos acontecimentos posteriores.

Entre os pontos que ainda precisam ser esclarecidos estão a sequência exata das agressões, a participação de cada familiar no conflito e o que motivou o desentendimento inicial entre as meninas de 11 e 12 anos.