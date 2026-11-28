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Wendel de Novais
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 18:20
Uma briga entre familiares terminou com a morte da estudante de Direito Layza de Souza Simião, na Zona Leste de São Paulo. A jovem foi atingida por cinco golpes de faca desferidos por uma prima de 11 anos, na noite de sexta-feira (27), no Jardim Santo André, em São Mateus. A criança teria atacado Layza ao vê-la agredir a irmã, de 19 anos, de acordo com informações da TV Globo.
A confusão teve início por volta das 18h40, na Rua Domingos da Guia, após um desentendimento entre duas meninas, de 11 e 12 anos. A mais velha era sobrinha da estudante. Uma amiga de Layza contou que a jovem foi procurada pela sobrinha, que relatou estar com medo das duas primas.
Layza de Souza Simião foi morta a facadas
Ao chegar ao local, Layza discutiu com a adolescente de 19 anos. Conforme o registro policial, as duas passaram a se agredir e acabaram caindo no chão durante a luta corporal. A cena foi presenciada pela menina de 11 anos, que pegou uma faca e golpeou a estudante. Uma tia das irmãs também teria testemunhado o ataque.
Layza foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Jardim Zaíra, em Mauá, na Grande São Paulo, mas morreu em decorrência dos ferimentos. Um homem suspeito de integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC) teria efetuado tiros contra familiares da menina e ameaçado colocar fogo na residência, além de ordenar que o imóvel fosse incendiado. Ele foi preso.