CRIME

Briga de família termina com estudante de Direito morta a facadas por prima de 11 anos

Layza de Souza Simião foi atingida por cinco golpes durante uma discussão

Wendel de Novais

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 18:20

Layza de Souza Simião foi morta a facadas Crédito: Reprodução

Uma briga entre familiares terminou com a morte da estudante de Direito Layza de Souza Simião, na Zona Leste de São Paulo. A jovem foi atingida por cinco golpes de faca desferidos por uma prima de 11 anos, na noite de sexta-feira (27), no Jardim Santo André, em São Mateus. A criança teria atacado Layza ao vê-la agredir a irmã, de 19 anos, de acordo com informações da TV Globo.

A confusão teve início por volta das 18h40, na Rua Domingos da Guia, após um desentendimento entre duas meninas, de 11 e 12 anos. A mais velha era sobrinha da estudante. Uma amiga de Layza contou que a jovem foi procurada pela sobrinha, que relatou estar com medo das duas primas.

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Ao chegar ao local, Layza discutiu com a adolescente de 19 anos. Conforme o registro policial, as duas passaram a se agredir e acabaram caindo no chão durante a luta corporal. A cena foi presenciada pela menina de 11 anos, que pegou uma faca e golpeou a estudante. Uma tia das irmãs também teria testemunhado o ataque.