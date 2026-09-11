JUSTIÇA

Briga por jazigo de família acaba em túmulo depredado e indenização de R$ 6,7 mil

Homem havia recebido autorização da prefeitura para reformar sepultura construída em 1909

Thais Borges

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 15:13

Briga por jazigo de família acaba em túmulo depredado e indenização de R$ 6,7 mil Crédito: FreepikBriga por jazigo de família acaba em túmulo depredado e indenização de R$ 6,7 mil

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a sentença que condenou o Município de Lagoa da Prata a indenizar um homem que teve o jazigo da família depredado no cemitério municipal.

O caso começou depois que o autor da ação obteve autorização oficial da Prefeitura para reformar o jazigo de seus antepassados, construído em 1909. Após a conclusão das benfeitorias, integrantes de outra família, que alegavam ter parentes sepultados no mesmo local desde a década de 1950, contestaram a titularidade da sepultura. Pouco tempo depois, o túmulo foi depredado.

A 1ª Vara Cível de Lagoa da Prata acolheu parcialmente os pedidos e condenou o município ao pagamento de R$ 1.715 por danos materiais e R$ 5 mil por danos morais, em razão da omissão em garantir a segurança e a fiscalização do cemitério municipal.

O Município recorreu da decisão, alegando que o autor não havia comprovado ser proprietário do jazigo e que os danos foram provocados por terceiros — integrantes da outra família que reivindicava a sepultura. O Poder Executivo também sustentou que não havia provas de omissão por parte dos agentes municipais.

Memória e dignidade

O relator do caso, desembargador Júlio Cezar Guttierrez, apontou que houve falha no cumprimento dos deveres de organização, fiscalização e segurança do cemitério.

“Não prospera a alegação do apelante de que não pode ser responsabilizado por danos atribuídos a terceiros, pois falhou em garantir a segurança do jazigo".

O relator concluiu que a falha administrativa foi comprovada pela vasta documentação apresentada pela família, incluindo boletins de ocorrência, notícias de imprensa, autorizações concedidas pelo município a terceiros e registros fotográficos. Segundo o magistrado, mesmo após ser alertada, a administração do cemitério permaneceu omissa e não adotou medidas para impedir a depredação.

Ele também observou que, embora tivesse conhecimento de que outra família reivindicava o mesmo jazigo, o município não verificou os registros nem tomou providências para preservar o túmulo.

"A administração do cemitério tomou conhecimento de que outra família reivindicava o mesmo local, e não há prova nos autos de que adotou providências destinadas à verificação dos registros ou à preservação do túmulo até o esclarecimento da controvérsia. Poucos dias depois, o jazigo foi depredado."

O magistrado reconheceu a existência de danos morais e materiais e destacou que a destruição de homenagens aos antepassados atinge a memória dos entes falecidos e a dignidade dos familiares. Os danos materiais, por sua vez, foram comprovados por notas fiscais, fotografias e comprovantes de transferências bancárias.

Diante desse contexto, foi mantida a condenação do Município ao pagamento de R$ 5 mil por danos morais e R$ 1.715 por danos materiais à família.

A desembargadora Maria Inês Souza e o juiz convocado Renan Chaves Carreira Machado acompanharam o voto do relator.