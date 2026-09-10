CONHEÇA HISTÓRIA

Brigadeiro surgiu em campanha para presidente, foi criado por bisavó de jornalista ex-Globo e virou paixão nacional

Christiane Pelajo afirma que Heloísa Nabuco de Oliveira inventou a receita em 1945, mas a autoria do doce tem versões diferentes na história

Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:49

Brigadeiro Crédito: Imagem gerada por IA

Antes de ganhar espaço fixo em aniversários, casamentos e comemorações pelo Brasil, o brigadeiro surgiu em meio à campanha presidencial de 1945. A jornalista Christiane Pelajo afirma que sua bisavó materna, a doceira Heloísa Nabuco de Oliveira, criou uma versão do doce em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, então candidato à Presidência da República. Neste 10 de setembro, se celebra o Dia Nacional do Brigadeiro.

Segundo Christiane, Heloísa, chamada de “vovozinha” pela família, fazia doces para casamentos, festas e eventos. A receita teria sido criada quando ela se preparava para trabalhar em um casamento que contaria com a presença de Eduardo Gomes.

A origem do brigadeiro 1 de 11

“A gente sempre chamou a minha bisavó de vovozinha. Como surgiu esse nome brigadeiro? A minha bisavó era doceira, fazia doces para casamento, festas, eventos. Aí, ela ia para um casamento onde o brigadeiro Eduardo Gomes, então candidato à presidência da república estaria, ela resolveu inventar um doce e colocar o nome de brigadeiro. Foi aí que surgiu o brigadeiro com a receita diferente desse aqui, é bem parecido, mas não é exatamente igual”, contou a jornalista.

Doce de campanha

A relação entre o brigadeiro e a candidatura de Eduardo Gomes é a versão mais difundida sobre a origem do nome. Durante a disputa, apoiadoras do militar organizavam festas, distribuíam guloseimas e arrecadavam recursos para a campanha. O chamado “doce do brigadeiro” se popularizou e, mais tarde, passou a ser conhecido somente como brigadeiro.

Eduardo Gomes concorreu pela União Democrática Nacional (UDN), mas perdeu a eleição para o general Eurico Gaspar Dutra. O doce associado a sua candidatura, no entanto, se espalhou pelo país e se consolidou como uma das receitas mais tradicionais das celebrações brasileiras.

A preparação consumida atualmente costuma levar leite condensado, chocolate ou cacau e manteiga, além de granulado na cobertura. Christiane afirmou, porém, que a receita de sua bisavó era semelhante, mas não igual à versão popularizada ao longo das décadas.

“Tenho muito orgulho de dizer que a inventora do brigadeiro era a minha bisavó”, declarou. Em publicação feita em 2024, ela escreveu: “O meu coração transborda doçura e história familiar! Minha bisavó, a incrível mulher que criou esse doce, deixou um legado que nos conecta a cada mordida... Aproveite e faça aquele brigadeiro caprichado!”

Quem criou o brigadeiro?

A ligação com a campanha de 1945 é o ponto de maior convergência entre os relatos históricos. A autoria da primeira receita, porém, tem versões diferentes.

Além do relato de Christiane Pelajo, há narrativas que atribuem o doce a mulheres ligadas à campanha de Eduardo Gomes no bairro do Pacaembu, em São Paulo. Outras hipóteses levantam que receitas parecidas já circulavam antes da eleição e foram rebatizadas em homenagem ao candidato.