INTERDIÇÃO TOTAL

BRs 101 e 376 terão bloqueios em cinco pontos durante novembro; saiba trechos

Fechamento total será por até duas horas em cada área

Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:09

BRs 101 e 376 terão bloqueios em cinco pontos durante novembro; saiba trechos Crédito: Divulgação

Motoristas que trafegam pelas rodovias BR-101 e BR-376 no Sul do Brasil devem ficar atentos a bloqueios programados durante a madrugada desta segunda-feira (26) até 10 de novembro. As interdições serão realizadas pela Arteris Litoral Sul para a retirada de cinco painéis de mensagem variável, que serão substituídos posteriormente.

As operações estão previstas para ocorrer entre 22h e 4h, com fechamento total da rodovia por duas horas em cada local. Os trabalhos serão realizados em cinco pontos nos municípios de Joinville, Palhoça e Itajaí, em Santa Catarina, e Tijucas do Sul e São José dos Pinhais, no Paraná.

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Veja onde haverá bloqueios totais

Na BR-101, em Joinville (SC), o bloqueio será no km 28,4, no sentido Norte, a partir da 1h da madrugada de 27 de outubro. Já em Palhoça (SC), a interdição ocorrerá no km 220,5, no sentido Sul, a partir da meia-noite de 10 de novembro. Em Itajaí (SC), o fechamento será no km 127,4, no sentido Norte, a partir da meia-noite de 11 de novembro.

Na BR-376, em Tijucas do Sul (PR), o bloqueio está previsto para o km 641, no sentido Sul, a partir das 23h59 de 27 de outubro. Em São José dos Pinhais (PR), a interdição ocorrerá no km 615,5, também no sentido Sul, a partir da meia-noite de 29 de outubro.

A retirada dos cinco painéis faz parte da preparação para a futura substituição dos equipamentos. Durante as operações, os motoristas devem respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes que estarão nas rodovias.