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Bruno Dantas renuncia ao TCU e senador Rodrigo Pacheco vai assumir cargo

Dantas protocolou seu pedido de renúncia às 12h desta segunda-feira

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:57

Bruno Dantas
Bruno Dantas Crédito: Divulgação

O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) é o nome mais cotado para entrar na vaga de Bruno Dantas como ministro do TCU. Dantas protocolou seu pedido pouco depois de 12h desta segunda-feira (31/8), o que abriu espaço para o início do processo de indicação de Pacheco ao cargo. Ele fica na cadeira de ministro da Corte de Contas até 9 de setembro.

Em nota divulgada logo após protocolar sua saída, Dantas disse que deixa o TCU com a “serenidade de quem cumpriu, com lealdade e dedicação, todos os mandatos que me foram confiados” e que sentiu que era hora de “novos desafios”.

Quem é Bruno Dantas, baiano cotado ao STF

Bruno Dantas e Vanessa da Mata por Reprodução
Bruno Dantas e Vanessa da Mata por Reprodução
Bruno Dantas por Agência Brasil
Bruno Dantas por Divulgação
Bruno Dantas por Divulgação
Bruno Dantas por Divulgação
Bruno Dantas por Divulgação
Bruno Dantas por Divulgação/TCU
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Bruno Dantas e Vanessa da Mata por Reprodução

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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