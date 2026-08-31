Bruno Dantas renuncia ao TCU e senador Rodrigo Pacheco vai assumir cargo

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Metrópoles
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:57
O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) é o nome mais cotado para entrar na vaga de Bruno Dantas como ministro do TCU. Dantas protocolou seu pedido pouco depois de 12h desta segunda-feira (31/8), o que abriu espaço para o início do processo de indicação de Pacheco ao cargo. Ele fica na cadeira de ministro da Corte de Contas até 9 de setembro.
Em nota divulgada logo após protocolar sua saída, Dantas disse que deixa o TCU com a “serenidade de quem cumpriu, com lealdade e dedicação, todos os mandatos que me foram confiados” e que sentiu que era hora de “novos desafios”.
Quem é Bruno Dantas, baiano cotado ao STF