Burger King lança combo com refeição completa por R$ 19,90

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Esther Morais
Publicado em 9 de junho de 2026 às 08:19
O Burger King lançou uma nova promoção exclusiva para usuários do aplicativo da rede. A oferta permite montar um combo com quatro itens por R$ 19,90, reunindo hambúrguer, acompanhamento, bebida e sobremesa em uma única compra.
A ação está disponível por meio de cupom no app do BK e foi criada para oferecer uma opção mais acessível aos consumidores. Para participar, o cliente deve escolher um item de cada categoria disponível.
Conheça principais hambúrgueres do Burger King
Entre as opções de hambúrguer estão Cheddar Jr., Cheeseburger e Chicken Jr. Já os acompanhamentos incluem batata frita pequena, onion rings pequena ou quatro unidades de BK Chicken.
Na categoria de bebidas, o consumidor pode optar entre Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Guaraná, Fanta Laranja ou Sprite em lata. Para a sobremesa, as opções são casquinha nos sabores baunilha, doce de leite ou mista.
Segundo a rede, caso a sobremesa esteja indisponível na unidade escolhida, ela poderá ser substituída por um molho Barbecue ou Furioso.
A promoção é válida apenas nos restaurantes participantes integrados ao sistema do aplicativo e enquanto durarem os estoques. A oferta não é cumulativa com outras promoções e eventuais trocas ou itens adicionais serão cobrados separadamente.
Com mais de mil unidades entre lojas próprias e franqueadas, o Burger King está presente em todos os estados brasileiros. A rede é operada no país pela ZAMP desde 2011.