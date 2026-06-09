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Burger King lança combo com refeição completa por R$ 19,90

Nova oferta exclusiva do aplicativo permite montar quatro itens por menos de R$ 20

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de junho de 2026 às 08:19

Burger King
Burger King Crédito: Shutterstock

O Burger King lançou uma nova promoção exclusiva para usuários do aplicativo da rede. A oferta permite montar um combo com quatro itens por R$ 19,90, reunindo hambúrguer, acompanhamento, bebida e sobremesa em uma única compra.

A ação está disponível por meio de cupom no app do BK e foi criada para oferecer uma opção mais acessível aos consumidores. Para participar, o cliente deve escolher um item de cada categoria disponível.

Conheça principais hambúrgueres do Burger King

Conheça principais hambúrgueres do Burger King por Burger King
Conheça principais hambúrgueres do Burger King por Burger King
Conheça principais hambúrgueres do Burger King por Burger King
Conheça principais hambúrgueres do Burger King por Burger King
Conheça principais hambúrgueres do Burger King por Burger King
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Conheça principais hambúrgueres do Burger King por Burger King

Entre as opções de hambúrguer estão Cheddar Jr., Cheeseburger e Chicken Jr. Já os acompanhamentos incluem batata frita pequena, onion rings pequena ou quatro unidades de BK Chicken.

Na categoria de bebidas, o consumidor pode optar entre Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Guaraná, Fanta Laranja ou Sprite em lata. Para a sobremesa, as opções são casquinha nos sabores baunilha, doce de leite ou mista.

Segundo a rede, caso a sobremesa esteja indisponível na unidade escolhida, ela poderá ser substituída por um molho Barbecue ou Furioso.

A promoção é válida apenas nos restaurantes participantes integrados ao sistema do aplicativo e enquanto durarem os estoques. A oferta não é cumulativa com outras promoções e eventuais trocas ou itens adicionais serão cobrados separadamente.

Com mais de mil unidades entre lojas próprias e franqueadas, o Burger King está presente em todos os estados brasileiros. A rede é operada no país pela ZAMP desde 2011.

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Burguer King

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