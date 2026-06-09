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Burger King lança combo com refeição completa por R$ 19,90

Nova oferta exclusiva do aplicativo permite montar quatro itens por menos de R$ 20

Esther Morais

Publicado em 9 de junho de 2026 às 08:19

Burger King Crédito: Shutterstock

O Burger King lançou uma nova promoção exclusiva para usuários do aplicativo da rede. A oferta permite montar um combo com quatro itens por R$ 19,90, reunindo hambúrguer, acompanhamento, bebida e sobremesa em uma única compra.

A ação está disponível por meio de cupom no app do BK e foi criada para oferecer uma opção mais acessível aos consumidores. Para participar, o cliente deve escolher um item de cada categoria disponível.

Conheça principais hambúrgueres do Burger King 1 de 5

Entre as opções de hambúrguer estão Cheddar Jr., Cheeseburger e Chicken Jr. Já os acompanhamentos incluem batata frita pequena, onion rings pequena ou quatro unidades de BK Chicken.

Na categoria de bebidas, o consumidor pode optar entre Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Guaraná, Fanta Laranja ou Sprite em lata. Para a sobremesa, as opções são casquinha nos sabores baunilha, doce de leite ou mista.

Segundo a rede, caso a sobremesa esteja indisponível na unidade escolhida, ela poderá ser substituída por um molho Barbecue ou Furioso.

A promoção é válida apenas nos restaurantes participantes integrados ao sistema do aplicativo e enquanto durarem os estoques. A oferta não é cumulativa com outras promoções e eventuais trocas ou itens adicionais serão cobrados separadamente.