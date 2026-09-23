DECISÃO

BYD anuncia carro em promoção, não cumpre oferta a consumidores e é condenada a pagar indenização de R$ 1,2 milhão na Justiça

ustiça apontou publicidade enganosa e condenou empresa

Wendel de Novais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 11:33

BYD Crédito: Reprodução

A BYD foi condenada pela Justiça do Maranhão a pagar R$ 1,2 milhão por danos morais coletivos após problemas na pré-venda do Dolphin Mini. A ação foi movida pelo Procon-MA, que apontou falhas na divulgação das informações sobre o preço do veículo antes do lançamento oficial.

A comercialização antecipada começou em 25 de fevereiro de 2024, quando os consumidores podiam reservar o modelo mediante o pagamento de R$ 10 mil. Mais de 6,1 mil pessoas aderiram à iniciativa, movimentando aproximadamente R$ 61 milhões. Naquele momento, porém, o preço oficial do automóvel ainda não havia sido divulgado pela montadora.

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Durante o período de reservas, começaram a circular informações de que o Dolphin Mini custaria R$ 89,8 mil ou R$ 99,8 mil. Um gerente de concessionária da BYD chegou a retransmitir vídeos com esses valores. O preço oficial foi anunciado pela empresa em 28 de fevereiro, três dias depois do início da pré-venda, por R$ 115,8 mil.

A empresa argumentou no processo que os valores mais baixos não haviam sido divulgados oficialmente e eram resultado de especulações de terceiros. A BYD também destacou que os consumidores que desistiram da aquisição tiveram os R$ 10 mil da reserva devolvidos. Segundo a decisão, 1.182 pessoas receberam o reembolso.

O juiz, porém, entendeu que houve falha no dever de informação. Na avaliação apresentada na sentença, a circulação dos preços por um funcionário ligado à rede de vendas, sem esclarecimento adequado sobre a inexistência de um valor oficial naquele momento, contribuiu para criar uma expectativa entre os consumidores. A conduta foi considerada publicidade enganosa por omissão, com responsabilidade da montadora pelos atos de seu preposto.

Apesar disso, a decisão não obrigou a BYD a vender o Dolphin Mini pelos valores de R$ 89,8 mil ou R$ 99,8 mil. O entendimento foi de que essas quantias não constituíram uma oferta formal da empresa. Os consumidores que fizeram a reserva entre 25 e 28 de fevereiro de 2024 e ainda tiverem interesse na compra deverão ter acesso ao veículo pelo preço oficial de R$ 115,8 mil, além das condições promocionais anunciadas, como o bônus e o wallbox.