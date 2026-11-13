DENÚNCIA

BYD de médico que usava energia de unidade de saúde para carregá-lo custa R$ 269 mil

Modelo BYD Yuan Plus pode rodar até 294 quilômetros na cidade

Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:50

Profissional usava extensão para carregar carro Crédito: Reprodução

O carro de um médico vinculado ao Programa Mais Médicos, denunciado após ser flagrado utilizando a energia de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para recarregar o próprio veículo, é um BYD Yuan Plus. Na versão de 2026, o modelo tem preço de R$ 269.990, segundo a montadora. O caso do profisisonal ocorreu em Pará de Minas, em Minas Gerais, e ganhou repercussão nas redes sociais.

A denúncia aconteceu através de um vídeo que mostrou o carro estacionado na calçada e conectado à unidade de saúde por uma extensão que atravessava o muro. Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV/Inmetro), a autonomia do Yuan Plus varia conforme as condições de uso. Na cidade, com a bateria totalmente carregada, o veículo pode percorrer 294 quilômetros.

Médico usou extensão para carregar carro na unidade básica de saúde 1 de 4

Segundo tabelas de redes de recarga, deixar o Yuan Plus com a bateria completa em carregadores rápidos comerciais poderia custar de R$ 139 a R$ 151 para o profissional, que atua no município como bolsista do programa federal Mais Médicos para o Brasil. A Prefeitura de Pará de Minas classificou o episódio como uma grave intercorrência, com possível uso indevido de patrimônio público.

A Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, prepara, junto à Procuradoria-Geral do Município, uma notificação formal ao profissional. O caso também será comunicado à Comissão de Coordenação Estadual e à Coordenação Nacional do Mais Médicos, vinculada ao Ministério da Saúde.