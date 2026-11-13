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BYD de médico que usava energia de unidade de saúde para carregá-lo custa R$ 269 mil

Modelo BYD Yuan Plus pode rodar até 294 quilômetros na cidade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:50

Profissional usava extensão para carregar carro
Profissional usava extensão para carregar carro Crédito: Reprodução

O carro de um médico vinculado ao Programa Mais Médicos, denunciado após ser flagrado utilizando a energia de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para recarregar o próprio veículo, é um BYD Yuan Plus. Na versão de 2026, o modelo tem preço de R$ 269.990, segundo a montadora. O caso do profisisonal ocorreu em Pará de Minas, em Minas Gerais, e ganhou repercussão nas redes sociais.

A denúncia aconteceu através de um vídeo que mostrou o carro estacionado na calçada e conectado à unidade de saúde por uma extensão que atravessava o muro. Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV/Inmetro), a autonomia do Yuan Plus varia conforme as condições de uso. Na cidade, com a bateria totalmente carregada, o veículo pode percorrer 294 quilômetros.

Médico usou extensão para carregar carro na unidade básica de saúde

Médico usou extensão para carregar carro na unidade básica de saúde por Reprodução
Médico usou extensão para carregar carro na unidade básica de saúde por Reprodução
Médico usou extensão para carregar carro na unidade básica de saúde por Reprodução
Médico usou extensão para carregar carro na unidade básica de saúde por Reprodução
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Médico usou extensão para carregar carro na unidade básica de saúde por Reprodução

Segundo tabelas de redes de recarga, deixar o Yuan Plus com a bateria completa em carregadores rápidos comerciais poderia custar de R$ 139 a R$ 151 para  o profissional, que atua no município como bolsista do programa federal Mais Médicos para o Brasil. A Prefeitura de Pará de Minas classificou o episódio como uma grave intercorrência, com possível uso indevido de patrimônio público.

A Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, prepara, junto à Procuradoria-Geral do Município, uma notificação formal ao profissional. O caso também será comunicado à Comissão de Coordenação Estadual e à Coordenação Nacional do Mais Médicos, vinculada ao Ministério da Saúde.

O município pretende solicitar a abertura de um procedimento disciplinar para avaliar a conduta e eventuais penalidades previstas nas regras do programa.

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Tags:

Médico Denunciado Usou Extensão Carregou Carro Elétrico Unidade de Saúde

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