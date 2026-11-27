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Metrópoles
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 20:27
Uma cabeça humana foi arremessada para dentro do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (27). Após o episódio, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, determinou a ocupação policial, por tempo indeterminado, nas comunidades dos Teixeiras e do Jordão, na mesma região.
Segundo a Polícia Militar, o local foi isolado e preservado para a realização de perícia pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A corporação trata o caso como uma possível tentativa de intimidação aos policias da unidade, em meio às ações de combate ao crime organizado na região.