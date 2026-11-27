BRASIL

Cabeça humana é jogada dentro de batalhão que recebeu coroa de flores

O episódio ocorre dias após uma coroa de flores ter sido entregue no mesmo batalhão, como forma de intimidar os policiais

Metrópoles

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 20:27

Cabeça humana é jogada dentro de batalhão que recebeu coroa de flores Crédito: Reprodução

Uma cabeça humana foi arremessada para dentro do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (27). Após o episódio, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, determinou a ocupação policial, por tempo indeterminado, nas comunidades dos Teixeiras e do Jordão, na mesma região.