Caçador de tempestades dos EUA vem ao Brasil em busca de tornados e granizo gigante: 'Sequência intensa'

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Carol Neves
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:05
O norte-americano Mikey Plemmons, de 19 anos, está a caminho do Sul do Brasil para fazer algo que a maioria das pessoas tentaria evitar: seguir tempestades. Conhecido nas redes sociais como NaderMike, ele costuma registrar tornados, granizo e outros fenômenos meteorológicos nos Estados Unidos. Agora, pretende acompanhar as condições do tempo no Brasil durante 14 dias.
“Estamos oficialmente a caminho do Sul do Brasil para perseguir uma sequência intensa de episódios de tempo severo”, escreveu Plemmons em uma publicação nas redes sociais. Segundo ele, há possibilidade de granizo gigante e alguns tornados no período. A avaliação é do próprio caçador de tempestades e não equivale a um alerta oficial para toda a região.
O que se sabe sobre tsunami meteorológico no Brasil?
A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta chuva acumulada superior a 100 milímetros em áreas do centro e oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina entre 21 e 28 de setembro. O instituto, porém, indica tempo mais estável durante boa parte desta semana no Sul, com retorno da instabilidade no fim de semana, principalmente no leste da região. Para quinta-feira (24) e sexta-feira (25), a previsão é de tempo estável no centro-sul.
Tornados e granizo de grande porte não estão confirmados para os próximos 14 dias. Em análise publicada neste mês, o Inmet explicou que as condições atmosféricas de setembro podem favorecer supercélulas no Sul do país, tipo de tempestade que pode produzir granizo, ventos intensos e tornados. A possibilidade de formação desses fenômenos em um lugar específico depende da evolução do tempo e de previsões mais próximas da data.