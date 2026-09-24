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Caçador de tempestades dos EUA vem ao Brasil em busca de tornados e granizo gigante: 'Sequência intensa'

Mikey Plemmons, conhecido nas redes como NaderMike, diz que passará duas semanas acompanhando o tempo severo no Sul do país

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:05

Publicação foi feita nas redes sociais
Publicação foi feita nas redes sociais Crédito: Reprodução

O norte-americano Mikey Plemmons, de 19 anos, está a caminho do Sul do Brasil para fazer algo que a maioria das pessoas tentaria evitar: seguir tempestades. Conhecido nas redes sociais como NaderMike, ele costuma registrar tornados, granizo e outros fenômenos meteorológicos nos Estados Unidos. Agora, pretende acompanhar as condições do tempo no Brasil durante 14 dias.

“Estamos oficialmente a caminho do Sul do Brasil para perseguir uma sequência intensa de episódios de tempo severo”, escreveu Plemmons em uma publicação nas redes sociais. Segundo ele, há possibilidade de granizo gigante e alguns tornados no período. A avaliação é do próprio caçador de tempestades e não equivale a um alerta oficial para toda a região.

O que se sabe sobre tsunami meteorológico no Brasil?

O que aconteceu? A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de um tsunami meteorológico na segunda-feira (21). por Reprodução / Ventos do Sul
Onde ocorreu? O fenômeno atingiu áreas do litoral sul de Santa Catarina, com registros em Jaguaruna, Imbituba e Laguna. por Reprodução / Ventos do Sul
Quais foram os impactos? A elevação repentina do nível do mar provocou alagamentos, acúmulo de água e areia nas vias, danos em edificações e arrastamento de embarcações. por Reprodução / Ventos do Sul
O que é um tsunami meteorológico? É uma alteração rápida e expressiva do nível do mar provocada por condições atmosféricas, e não por terremotos ou deslocamentos no fundo do oceano. por Reprodução / Ventos do Sul
Como o fenômeno se forma? Alterações repentinas na pressão atmosférica e rajadas intensas podem provocar perturbações na superfície do mar. Em determinadas condições, essas oscilações se propagam pela água e elevam rapidamente o nível do mar ao atingir a costa. por Reprodução
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O que aconteceu? A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de um tsunami meteorológico na segunda-feira (21). por Reprodução / Ventos do Sul

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta chuva acumulada superior a 100 milímetros em áreas do centro e oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina entre 21 e 28 de setembro. O instituto, porém, indica tempo mais estável durante boa parte desta semana no Sul, com retorno da instabilidade no fim de semana, principalmente no leste da região. Para quinta-feira (24) e sexta-feira (25), a previsão é de tempo estável no centro-sul.

Tornados e granizo de grande porte não estão confirmados para os próximos 14 dias. Em análise publicada neste mês, o Inmet explicou que as condições atmosféricas de setembro podem favorecer supercélulas no Sul do país, tipo de tempestade que pode produzir granizo, ventos intensos e tornados. A possibilidade de formação desses fenômenos em um lugar específico depende da evolução do tempo e de previsões mais próximas da data.

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