Cachorrinha que morreu em acidente com pai e duas filhas recebe despedida emocionada em velório e será cremada

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Carol Neves
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:31
A cachorrinha Lola, que morreu no acidente que tirou a vida de Antônio Pedro Zardin Filho, de 42 anos, e das filhas dele, Maria Carolina Machinski Zardin, de 11 anos, e Maria Fernanda Machinski Zardin, de 15, foi velada ao lado da família em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Ela será cremada em Campo Grande nesta quinta-feira (10).
Um caixão foi preparado especialmente para a despedida de Lola. Após o velório, os corpos de Antônio e das duas filhas foram levados em cortejo até o cemitério da cidade.
Acidente matou família
A família viajava de Sinop (MT) para Campo Grande quando o carro bateu de frente com uma carreta no km 626 da BR-163, em São Gabriel do Oeste (MS), na segunda-feira (7). As causas do acidente seguem sob investigação.
O destino da viagem era o velório de Arcenio Marcionilio Machinski, sogro de Antônio e avô das meninas. Familiares receberam a notícia das mortes durante a cerimônia de despedida.
Antônio havia perdido a esposa e mãe das adolescentes para o câncer em 2025.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta, de 47 anos, teve ferimentos leves, foi encaminhado à Santa Casa de Campo Grande e apresentou resultado negativo no teste do etilômetro.