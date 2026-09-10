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Cachorrinha que morreu em acidente com pai e duas filhas recebe despedida emocionada em velório e será cremada

Acidente matou família em viagem a caminho de velório de avô de adolescentes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:31

Cadela Lola morreu no acidente
Cadela Lola morreu no acidente Crédito: Reprodução

A cachorrinha Lola, que morreu no acidente que tirou a vida de Antônio Pedro Zardin Filho, de 42 anos, e das filhas dele, Maria Carolina Machinski Zardin, de 11 anos, e Maria Fernanda Machinski Zardin, de 15, foi velada ao lado da família em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Ela será cremada em Campo Grande nesta quinta-feira (10).

Um caixão foi preparado especialmente para a despedida de Lola. Após o velório, os corpos de Antônio e das duas filhas foram levados em cortejo até o cemitério da cidade.

Acidente matou família

Homem morreu em acidente com filhas e cadela por Reprodução
Família morreu em acidente por Reprodução
Família morreu em acidente por Reprodução
Cadela Lola morreu no acidente por Reprodução
Velório também teve despedida da cadela Lola por Reprodução
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Homem morreu em acidente com filhas e cadela por Reprodução

A família viajava de Sinop (MT) para Campo Grande quando o carro bateu de frente com uma carreta no km 626 da BR-163, em São Gabriel do Oeste (MS), na segunda-feira (7). As causas do acidente seguem sob investigação.

O destino da viagem era o velório de Arcenio Marcionilio Machinski, sogro de Antônio e avô das meninas. Familiares receberam a notícia das mortes durante a cerimônia de despedida.

Antônio havia perdido a esposa e mãe das adolescentes para o câncer em 2025.  

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta, de 47 anos, teve ferimentos leves, foi encaminhado à Santa Casa de Campo Grande e apresentou resultado negativo no teste do etilômetro.

Tags:

Acidente Antônio Pedro Zardin Filh

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