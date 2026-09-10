LUTO

Cachorrinha que morreu em acidente com pai e duas filhas recebe despedida emocionada em velório e será cremada

Acidente matou família em viagem a caminho de velório de avô de adolescentes

Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:31

Cadela Lola morreu no acidente Crédito: Reprodução

A cachorrinha Lola, que morreu no acidente que tirou a vida de Antônio Pedro Zardin Filho, de 42 anos, e das filhas dele, Maria Carolina Machinski Zardin, de 11 anos, e Maria Fernanda Machinski Zardin, de 15, foi velada ao lado da família em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Ela será cremada em Campo Grande nesta quinta-feira (10).

Um caixão foi preparado especialmente para a despedida de Lola. Após o velório, os corpos de Antônio e das duas filhas foram levados em cortejo até o cemitério da cidade.

Acidente matou família 1 de 5

A família viajava de Sinop (MT) para Campo Grande quando o carro bateu de frente com uma carreta no km 626 da BR-163, em São Gabriel do Oeste (MS), na segunda-feira (7). As causas do acidente seguem sob investigação.

O destino da viagem era o velório de Arcenio Marcionilio Machinski, sogro de Antônio e avô das meninas. Familiares receberam a notícia das mortes durante a cerimônia de despedida.

Antônio havia perdido a esposa e mãe das adolescentes para o câncer em 2025.