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Caçula e recém-contratada: quem era a estudante de 21 anos morta em academia após reagir a estupro

Thaissa de Oliveira Marques cursava o último período de Nutrição

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 08:15

Thaissa de Oliveira Marques
Thaissa de Oliveira Marques Crédito: Reproducãp

Thaissa de Oliveira Marques, de 21 anos, estava perto de concluir a faculdade de Nutrição e havia sido contratada recentemente por uma academia em Londrina, no norte do Paraná. A jovem, caçula de três irmãs, foi morta na tarde de sexta-feira (11).

Segundo informações do G1, a academia ainda não havia sido inaugurada. Thaissa distribuía panfletos em frente ao estabelecimento quando foi abordada por um homem também de 21 anos.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito tentou estuprá-la no estacionamento. A estudante reagiu e foi esfaqueada. Depois do crime, o homem fugiu e, ao ser socorrido por pessoas em uma rua próxima, afirmou que havia sido vítima de um assalto. Ele tinha ferimentos em uma das mãos.

Estudante de nutrição é morta a facadas após reagir a tentativa de estupro

Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais
Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais
Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais
Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais
Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais
Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais
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Thaissa Gabrielly de Oliveira Marques foi morta enquanto trabalhava por Reprodução/ Redes sociais

Enquanto policiais e socorristas atendiam a suposta ocorrência, trabalhadores encontraram manchas de sangue na academia e alertaram as equipes. O corpo de Thaissa foi localizado dentro do estabelecimento.

Após ser confrontado pelos policiais, o suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante por homicídio qualificado consumado e tentativa de estupro. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Thaissa foi sepultada na tarde de sábado (12), em Londrina.  

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