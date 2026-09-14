LOTERIA

Caixa adia sorteio da Lotofácil da Independência; entenda

Concurso especial será sorteado nesta terça-feira (15)

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 22:12

Lotofácil da Independência Crédito: Divulgação

O sorteio especial da Lotofácil da Independência, de número 3.780, será realizado nesta terça-feira (15). Inicialmente, o concurso estava previsto para ocorrer às 11h, mas, conforme anunciado pela Caixa, o horário foi adiado em 10 horas e acontecerá às 21h.

Com a mudança, as apostas poderão ser realizadas até as 18h desta terça-feira. Após o encerramento das apostas, a venda de cotas de Bolão Caixa continuará disponível até as 20h, exclusivamente pelo App Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa.

Inicialmente, as apostas seriam encerradas às 20h desta segunda-feira (14), e a venda de cotas de Bolão Caixa seguiria até as 10h desta terça-feira (15), com sorteio previsto para as 11h.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

A Lotofácil da Independência 2026 tem prêmio estimado em R$ 300 milhões. Para participar, é possível escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples custa R$ 3,50.