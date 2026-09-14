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Caixa adia sorteio da Lotofácil da Independência; entenda

Concurso especial será sorteado nesta terça-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 22:12

Lotofácil da Independência
Lotofácil da Independência Crédito: Divulgação

O sorteio especial da Lotofácil da Independência, de número 3.780, será realizado nesta terça-feira (15). Inicialmente, o concurso estava previsto para ocorrer às 11h, mas, conforme anunciado pela Caixa, o horário foi adiado em 10 horas e acontecerá às 21h.

Com a mudança, as apostas poderão ser realizadas até as 18h desta terça-feira. Após o encerramento das apostas, a venda de cotas de Bolão Caixa continuará disponível até as 20h, exclusivamente pelo App Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa.

Inicialmente, as apostas seriam encerradas às 20h desta segunda-feira (14), e a venda de cotas de Bolão Caixa seguiria até as 10h desta terça-feira (15), com sorteio previsto para as 11h.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Lotofácil da Independência 2026 tem prêmio estimado em R$ 300 milhões. Para participar, é possível escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples custa R$ 3,50.

O concurso especial não acumula. Caso não haja ganhador na faixa principal, com 15 acertos, o prêmio será distribuído entre os acertadores da faixa seguinte, conforme as regras da modalidade.

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