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Caixa anuncia mudança no sistema de pagamento de apostas digitais das loterias

Alteração começou a valer na segunda-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 07:12

Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A Caixa Loterias mudou a forma de processamento dos pagamentos de apostas feitas com cartão de crédito nos canais digitais. Desde segunda-feira (9), as transações passaram a ser realizadas pela Azulzinha, substituindo o Mercado Pago, que deixou de operar na plataforma.

Os apostadores podem utilizar cartões de crédito da Caixa ou de outras instituições financeiras, desde que sejam das bandeiras Elo, Visa, Mastercard ou American Express.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Para fazer uma aposta, o cliente deve selecionar o cartão de crédito como forma de pagamento, cadastrar ou escolher um cartão já registrado, conferir os dados, informar o código de segurança e confirmar a operação. Depois, é possível acompanhar a situação da transação na área “Minhas Compras”. Para participar do sorteio, a aposta precisa aparecer com o status “efetivada”.

Prêmios também podem ser resgatados via Pix

Além da mudança no processamento dos pagamentos, a Caixa passou a oferecer o resgate de prêmios de até R$ 2.428,80 via Pix para apostas realizadas nas plataformas digitais.

Para receber o valor, o apostador deve acessar a aposta premiada, selecionar “Resgatar Prêmio”, escolher Pix e informar a chave para crédito. A solicitação pode ser acompanhada na área “Minhas Apostas”.

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