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Caixa anuncia mudança no sistema de pagamento de apostas digitais das loterias

Alteração começou a valer na segunda-feira (9)

Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 07:12

Caixa Econômica Federal Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A Caixa Loterias mudou a forma de processamento dos pagamentos de apostas feitas com cartão de crédito nos canais digitais. Desde segunda-feira (9), as transações passaram a ser realizadas pela Azulzinha, substituindo o Mercado Pago, que deixou de operar na plataforma.

Os apostadores podem utilizar cartões de crédito da Caixa ou de outras instituições financeiras, desde que sejam das bandeiras Elo, Visa, Mastercard ou American Express.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

Para fazer uma aposta, o cliente deve selecionar o cartão de crédito como forma de pagamento, cadastrar ou escolher um cartão já registrado, conferir os dados, informar o código de segurança e confirmar a operação. Depois, é possível acompanhar a situação da transação na área “Minhas Compras”. Para participar do sorteio, a aposta precisa aparecer com o status “efetivada”.

Prêmios também podem ser resgatados via Pix

Além da mudança no processamento dos pagamentos, a Caixa passou a oferecer o resgate de prêmios de até R$ 2.428,80 via Pix para apostas realizadas nas plataformas digitais.