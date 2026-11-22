QUINA FRIDAY

Caixa anuncia sorteio especial da Quina com prêmio de R$ 50 milhões e aposta mais barata

Ação será realizada no próximo domingo (29), às 11h

Esther Morais

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 11:22

Loterias da Caixa Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal anunciou o sorteio especial da Quina Friday, concurso 7173, com prêmio estimado em R$ 50 milhões. A extração será realizada no próximo domingo (29), às 11h. O concurso não acumula, ou seja, o prêmio será destinado aos apostadores que acertarem a quantidade de números exigida.

Uma das novidades da edição é o preço promocional das apostas. O jogo simples, com cinco números, custa R$ 2,50, enquanto o valor regular da Quina é de R$ 3. A promoção também contempla apostas com mais dezenas: seis números custam R$ 15, sete saem por R$ 52,50 e oito, por R$ 140.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12