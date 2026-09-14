DECISÃO

Caixa de mercado é obrigado a trabalhar em pé, a almoçar no chão e ganha indenização na Justiça

Funcionário relatou à Justiça que não tinha acesso ao refeitório aos domingos e era impedido de usar cadeiras durante o expediente; empresa nega

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:47

Operador de caixa e empacotador Crédito: Imagem gerada por IA

Um operador de caixa e empacotador era obrigado a permanecer em pé durante toda a jornada, precisava almoçar no chão ou no corredor e recebia alimentos com aspecto estranho e mau cheiro. As condições de trabalho levaram a Justiça a condenar o Rufino Comércio e Indústria de Alimentos Ltda., conhecido como Baratão da Carne, ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais.

Segundo o trabalhador, embora houvesse cadeiras nos estabelecimentos, os funcionários não podiam se sentar porque, conforme diziam os superiores, isso “não pega bem aos olhos dos donos”. Ele também afirmou que precisava recolher os panos usados para envolver carnes e utilizá-los na limpeza do caixa.

Aos domingos, os empregados não tinham acesso ao refeitório e, de acordo com testemunhas ouvidas no processo, faziam as refeições no chão ou nos corredores das unidades. A alimentação oferecida “tinha aspecto estranho e cheiro ruim”. Uma testemunha contou ter sentido dor de barriga após consumir o lanche e declarou que os açougueiros recebiam outro tipo de refeição.

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“O fornecimento de alimentos impróprios para o consumo, sem as mínimas condições de higiene, caracteriza dano moral na medida que a empresa, além de ofender a dignidade da pessoa humana, põe em risco a saúde do trabalhador, revelando menosprezo aos direitos da personalidade dos empregados. O não fornecimento de alimentação adequada aos empregados viola o princípio da dignidade da pessoa humana e, dessa forma, cabe à empresa indenizar o empregado submetido a esta condição pelo dano moral causado”, afirmou o juiz do Trabalho Diego Enrique Linares Troncoso.

A decisão foi proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Manaus, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR). Além da indenização, o magistrado reconheceu a rescisão indireta do contrato, modalidade aplicada quando uma falta grave do empregador permite que o funcionário deixe o emprego e receba as verbas devidas em uma demissão sem justa causa.

Escalas chegavam a nove dias consecutivos

Contratado em julho de 2021 para trabalhar na escala 6x1, o empregado também relatou que, entre janeiro e outubro de 2025, passou a cumprir até nove dias seguidos de serviço para apenas um de descanso.

Após examinar folhas de ponto e depoimentos, a Justiça concluiu que a empresa adotava com frequência escalas de 7x1, 8x1 e 9x1. O Baratão da Carne foi condenado a pagar 594 horas extras em dobro.

“O autor trabalhou em escala de trabalho de nove dias por um dia de descanso, sem pagamento das horas extras correspondentes. Nesse contexto, diante da evidência de comportamento contumaz em aplicar escala de trabalho ilegal, concluo que está caracterizado o descumprimento contratual apto à extinção do contrato de trabalho pela rescisão indireta”, registrou o juiz na sentença.

A condenação também abrange aviso prévio, 13º salário, férias e recolhimentos do FGTS de 8%, acrescidos da multa de 40%. Os cálculos deverão considerar o período de julho de 2021 a março de 2026 e a média das remunerações pagas nos últimos 12 meses.

A empresa negou as acusações e contestou os documentos apresentados pelo funcionário. Afirmou que não adotava a escala 9x1, que não pagava gorjetas e que os cartões de ponto eram válidos. Também pediu que as reivindicações fossem rejeitadas.