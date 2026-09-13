CONDENAÇÃO TRABALHISTA

Caixa de supermercado trabalha em escala 9x1, acumula 594 horas extras e ganha indenização na Justiça

Trabalhador relatou ainda receber comida estragada ou com mau cheiro e precisar almoçar no chão ou no corredor por não ter acesso ao refeitório

Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 11:23

Baratão da Carne Crédito: Reprodução

Um operador de caixa e empacotador conseguiu na Justiça o direito de deixar o emprego sem perder as verbas rescisórias após denunciar uma rotina marcada por jornadas de até nove dias consecutivos, alimentação em condições inadequadas e falta de acesso ao refeitório. A empresa Rufino Comércio e Indústria de Alimentos Ltda., conhecida como Baratão da Carne, foi condenada em julho pela 9ª Vara do Trabalho de Manaus.

A sentença, assinada pelo juiz Diego Enrique Linares Troncoso, reconheceu a rescisão indireta do contrato e determinou o pagamento dos direitos decorrentes da dispensa, além de horas extras, multas e indenização de R$ 10 mil por danos morais. A decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso.

Contratado em julho de 2021 para trabalhar na escala 6x1, o funcionário afirmou que, entre janeiro e outubro de 2025, passou a cumprir, assim como outros empregados, nove dias seguidos de serviço para apenas um de descanso.

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A análise das folhas de ponto e dos depoimentos indicou que a empresa adotava com frequência escalas de 7x1, 8x1 e até 9x1. Por isso, o Baratão da Carne foi condenado a pagar 594 horas extras em dobro.

“O autor trabalhou em escala de trabalho de nove dias por um dia de descanso, sem pagamento das horas extras correspondentes. Nesse contexto, diante da evidência de comportamento contumaz em aplicar escala de trabalho ilegal, concluo que está caracterizado o descumprimento contratual apto à extinção do contrato de trabalho pela rescisão indireta”, afirmou o magistrado.

Com o reconhecimento da rescisão indireta, a empresa também deverá pagar aviso prévio, 13º salário e férias, além de recolher o FGTS de 8% acrescido da multa de 40%. O cálculo deverá considerar os valores não depositados e as verbas rescisórias deferidas no período de julho de 2021 a março de 2026, com base na média das remunerações dos últimos 12 meses.

A empresa negou as acusações e contestou os documentos apresentados pelo empregado. Em sua defesa, afirmou que não utilizava a escala 9x1, não fazia pagamentos de gorjetas e considerava válidos os registros de ponto. Também pediu que as reivindicações fossem rejeitadas.

Condições de trabalho motivaram indenização

O funcionário também relatou problemas relacionados à higiene, ao tratamento dado aos empregados e à alimentação fornecida. Segundo ele, panos usados para envolver carnes precisavam ser recolhidos e reutilizados na limpeza do caixa.

Apesar da existência de cadeiras nas unidades, os trabalhadores seriam obrigados pelos superiores a permanecer de pé durante toda a jornada porque sentar “não pega bem aos olhos dos donos”.

Aos domingos, conforme os depoimentos, os empregados não podiam utilizar os refeitórios e precisavam almoçar no chão ou nos corredores. A comida oferecida, segundo o processo, “tinha aspecto estranho e cheiro ruim”. Uma das testemunhas declarou ter sentido dor de barriga depois de consumir o lanche e afirmou que os açougueiros recebiam uma refeição diferente.

“O fornecimento de alimentos impróprios para o consumo, sem as mínimas condições de higiene, caracteriza dano moral na medida que a empresa, além de ofender a dignidade da pessoa humana, põe em risco a saúde do trabalhador, revelando menosprezo aos direitos da personalidade dos empregados. O não fornecimento de alimentação adequada aos empregados viola o princípio da dignidade da pessoa humana e, dessa forma, cabe à empresa indenizar o empregado submetido a esta condição pelo dano moral causado”, registrou o juiz ao fixar a indenização em R$ 10 mil.