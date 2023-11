Caixa já renegociou R$ 5 bilhões em dívidas pelo Desenrola

A Caixa Econômica Federal já renegociou R$ 5 bilhões em dívidas pelo programa Desenrola, do governo federal.



O banco também participou nesta quarta-feira (22) do mutirão Dia D – Mutirão Desenrola, para fomentar as renegociações de débitos e ampliar o alcance do programa. As agências do banco abriram uma hora mais cedo para atendimento.



Notícias relacionadas:Bancos aumentam horário de atendimento em mutirão do Desenrola.Lula pede que pessoas renegociem dívidas pelo programa Desenrola.Desenrola passa a renegociar dívidas de até R$ 20 mil .“A intenção é que a gente intensifique a viabilização da população para que acesse esses benefícios, que, em alguns casos, pode chegar a 99% da dívida”, disse o presidente da Caixa, Carlos Vieira, em entrevista ao Repórter Brasil, da TV Brasil.