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Caixa muda dia e horário dos sorteios das loterias; veja como fica

Sorteios de domingo (25) serão antecipados para sábado (24) devido ao segundo turno das eleições

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20:48

Loterias da Caixa
Loterias da Caixa Crédito: Reprodução

Os sorteios das Loterias Caixa previstos para o próximo domingo (25) serão antecipados para sábado (24), devido à realização do segundo turno das Eleições Gerais de 2026. Com a mudança, os apostadores terão até as 20h de sábado para registrar seus jogos.

Após o encerramento das apostas, a venda de cotas do Bolão Caixa continuará disponível até as 20h45, exclusivamente pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa.

Os sorteios serão realizados a partir das 21h, no horário de Brasília.

Bolão

O Bolão Caixa permite que os apostadores realizem jogos em grupo, por meio da compra de cotas. Nas casas lotéricas, basta preencher o campo específico no volante ou solicitar a modalidade ao atendente.

As cotas também podem ser adquiridas pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. Nas lotéricas, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. Já nas plataformas digitais, a tarifa é de 35%.

Na Dupla Sena, os bolões têm valor mínimo de R$ 10, e cada cota deve custar pelo menos R$ 3. É possível formar grupos com no mínimo duas e no máximo 50 cotas, com limite de dez apostas por bolão.

Quando o bolão incluir mais de uma aposta, todas deverão conter a mesma quantidade de números escolhidos.

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