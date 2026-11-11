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Caixa passa a pagar prêmios de loterias via Pix; veja como resgatar

Nova opção vale para apostas feitas nos canais digitais

Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 09:00

Caixa passa a pagar prêmios de loterias via Pix; veja como resgatar Crédito: Reprodução

A Caixa Loterias ampliou as formas de pagamento e resgate de prêmios para apostadores dos canais digitais. A partir de agora, quem ganhar até R$ 2.428,80 em apostas feitas pela internet poderá receber o valor diretamente por Pix, utilizando uma chave vinculada à conta bancária.

Para resgatar o prêmio, o apostador deve acessar a aposta premiada, selecionar a opção “Resgatar Prêmio” e escolher o Pix como forma de recebimento. Em seguida, é necessário informar a chave para crédito do valor. A solicitação e o andamento do pagamento podem ser acompanhados na área “Minhas Apostas”.

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Pagamentos com cartão passam para a Azulzinha

Outra mudança é a adoção da Azulzinha no processamento de pagamentos de apostas feitas com cartão de crédito nos canais digitais da Caixa. São aceitos cartões da própria instituição ou de outros bancos, desde que das bandeiras Elo, Visa, Mastercard ou American Express.

Para realizar a aposta, o cliente deve selecionar o cartão de crédito como forma de pagamento, cadastrar ou escolher o cartão, conferir os dados, informar o código de segurança e confirmar a operação.

Após a confirmação, o andamento do pagamento pode ser consultado na área “Minhas Compras”. Para participar do sorteio, é necessário verificar se a aposta aparece com o status “efetivada”.