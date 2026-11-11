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Caixa passa a pagar prêmios de loterias via Pix; veja como resgatar

Nova opção vale para apostas feitas nos canais digitais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 09:00

Sorteio da Mega-Sena
Caixa passa a pagar prêmios de loterias via Pix; veja como resgatar Crédito: Reprodução

A Caixa Loterias ampliou as formas de pagamento e resgate de prêmios para apostadores dos canais digitais. A partir de agora, quem ganhar até R$ 2.428,80 em apostas feitas pela internet poderá receber o valor diretamente por Pix, utilizando uma chave vinculada à conta bancária.

Para resgatar o prêmio, o apostador deve acessar a aposta premiada, selecionar a opção “Resgatar Prêmio” e escolher o Pix como forma de recebimento. Em seguida, é necessário informar a chave para crédito do valor. A solicitação e o andamento do pagamento podem ser acompanhados na área “Minhas Apostas”.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Pagamentos com cartão passam para a Azulzinha

Outra mudança é a adoção da Azulzinha no processamento de pagamentos de apostas feitas com cartão de crédito nos canais digitais da Caixa. São aceitos cartões da própria instituição ou de outros bancos, desde que das bandeiras Elo, Visa, Mastercard ou American Express.

Para realizar a aposta, o cliente deve selecionar o cartão de crédito como forma de pagamento, cadastrar ou escolher o cartão, conferir os dados, informar o código de segurança e confirmar a operação.

Após a confirmação, o andamento do pagamento pode ser consultado na área “Minhas Compras”. Para participar do sorteio, é necessário verificar se a aposta aparece com o status “efetivada”.

O processamento pela Azulzinha substitui a opção de pagamento pelo Mercado Pago, que está indisponível desde segunda-feira (9).

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