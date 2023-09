Caixa reduz taxa de juros das linhas de crédito

Caixa Econômica Federal. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A partir desta quinta-feira (21), clientes da Caixa Econômica pessoa física, micro, pequenas, médias e grandes empresas poderão contratar crédito com taxas de juros menores após a redução na Selic anunciada hoje.



Segundo a presidenta da CAIXA, Maria Rita Serrano, as reduções anunciadas pelo Banco Central geram um ciclo positivo na economia, de maior acesso ao crédito, promovendo o desenvolvimento de setores importantes para o crescimento do país.

“São medidas que alcançam todos os clientes da CAIXA, auxiliando para que as empresas voltem a investir e contratar, e para que as pessoas possam voltar a sonhar e planejar suas vidas. O crédito facilitado acelera o ritmo da atividade econômica e a CAIXA, como instituição financeira, é um grande fomentador desse processo”, diz.

Redução das taxas

No Consignado, a taxa média de juros passa de 1,61% ao mês para a partir de 1,55% a.m. Para as micro e pequenas empresas, o banco oferece capital de giro a partir de 0,99% a.m, corte de 0,22 ponto percentual na comparação com a taxa anterior.

As micro e pequenas empresas passam a contar com prazo estendido para pagamento da linha de capital de giro em até 60 meses e carência de seis meses, a depender da modalidade. Os recursos podem ser utilizados para compra de estoque, adequação do fluxo de caixa, pagamento do 13º dos funcionários, entre outras necessidades, sem destinação específica.

Para as médias e grandes empresas, as reduções foram realizadas nas linhas de capital de giro Crédito Especial Empresa, tanto para investimentos quanto para utilização em demais atividades e necessidades da empresa, sem destinação específica.

Atacado

Os cortes realizados pela CAIXA nas taxas de juros também vão beneficiar médias e grandes empresas, fomentando o desenvolvimento de um setor importante da economia e gerando eficiência para as empresas que são clientes do banco. As linhas de capital de giro com taxas mais acessíveis podem ser contratadas também a partir desta quinta (21).