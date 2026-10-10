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Caixa vai liberar pagamentos de até R$ 777 para brasileiros em outubro; veja quem tem direito

Depósitos começam no dia 19 e seguem até o dia 30, conforme o final do NIS; valor varia de acordo com a composição familiar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 09:07

Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família terão uma nova rodada de pagamentos a partir de 19 de outubro. Os depósitos serão realizados pela Caixa Econômica Federal, seguindo o calendário definido pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS), e poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.

Os valores não são iguais para todos os beneficiários. A quantia depende do número de integrantes da família, da renda declarada e da existência de crianças, adolescentes ou gestantes que tenham direito aos adicionais do programa.

Como funciona a nova transição do Bolsa Família para o BPC

O governo federal unificou os procedimentos de transição entre o Bolsa Família e o BPC. por IA/GEMINI
A nova regra elimina a necessidade de comparecer a órgãos municipais para cancelamento prévio. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A mudança evita o travamento sistêmico e as rejeições automáticas nas análises do INSS. por José Cruz/Agência Brasil
O pedido de desligamento voluntário é feito no mesmo formulário de solicitação do BPC. por Lyon Santos/MDS
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O governo federal unificou os procedimentos de transição entre o Bolsa Família e o BPC. por IA/GEMINI

Uma informação que circula sobre os pagamentos de outubro aponta um valor médio de R$ 777 e um suposto reajuste de 15,04%. No entanto, esses números ainda precisam de confirmação oficial. Pelas regras conhecidas do Bolsa Família, o benefício mínimo permanece em R$ 600 por família, com possibilidade de acréscimos conforme a composição familiar.

Famílias com crianças de até seis anos têm direito a um adicional de R$ 150 por criança. Há também pagamentos extras de R$ 50 destinados a gestantes, nutrizes e crianças ou adolescentes de sete a 18 anos incompletos, conforme os critérios do programa.

Com esses complementos, o valor total recebido por algumas famílias pode ultrapassar R$ 777. Isso não significa, porém, que todos os inscritos terão essa quantia disponível na conta.

O calendário de outubro começa no dia 19, para quem tem NIS terminado em 1, e termina no dia 30, com os beneficiários de NIS final 0.

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Confira as datas:

- NIS final 1: 19 de outubro

- NIS final 2: 20 de outubro

- NIS final 3: 21 de outubro

- NIS final 4: 22 de outubro

- NIS final 5: 23 de outubro

- NIS final 6: 26 de outubro

- NIS final 7: 27 de outubro

- NIS final 8: 28 de outubro

- NIS final 9: 29 de outubro

- NIS final 0: 30 de outubro

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Em municípios contemplados pela antecipação dos pagamentos em razão de situações de emergência ou calamidade pública, o benefício poderá ser liberado no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.

Para ingressar no Bolsa Família, a principal exigência de renda é que o valor mensal por pessoa da família não ultrapasse R$ 218. Também é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com os dados atualizados, e cumprir as demais condições estabelecidas pelo programa.

A consulta aos valores e às datas pode ser feita pelos aplicativos oficiais Bolsa Família e Caixa Tem. Os recursos disponíveis na conta digital podem ser utilizados para transferências via Pix, pagamento de contas e saques.

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