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Calor de até 38°C, pancadas de chuva e risco de alagamentos: confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (13)

Temperaturas elevadas devem atingir cidades do Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 08:36

Dia de chuva em Salvador
Calor de até 38°C, pancadas de chuva e risco de alagamentos: confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (13) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O calor e a umidade favorecem pancadas de chuva em diversas regiões do Brasil nesta sexta-feira (13), segundo o Climatempo. No Nordeste, as temperaturas podem chegar a 38°C. Já na Bahia, apesar da redução das chuvas, o solo ainda encharcado no litoral sul e no extremo sul mantém o risco de alagamentos e movimentos de massa em encostas vulneráveis.

Na Bahia, novas pancadas podem aumentar os riscos em áreas que já registraram volumes elevados de chuva. No Maranhão e no Piauí, o calor também favorece a ocorrência de precipitações irregulares. No interior nordestino, a umidade relativa do ar pode ficar próxima de 30%, enquanto as máximas alcançam cerca de 38°C nas áreas mais quentes.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

No Norte, a instabilidade continua, com possibilidade de chuva forte em pontos isolados. Os maiores acumulados são esperados no Amazonas, Acre, Rondônia e centro-sul do Pará. Em Roraima, o calor predomina, com temperaturas entre 34°C e 37°C.

No Centro-Oeste, pancadas de moderada a forte intensidade podem atingir Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal e áreas de Mato Grosso do Sul. O calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas ao longo do dia, e as máximas ficam acima de 30°C em boa parte da região.

No Sudeste, a chuva pode ganhar força no interior de São Paulo e atingir áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As temperaturas passam de 30°C em pontos do oeste paulista e do norte mineiro.

Na Região Sul, o tempo fica mais estável no Rio Grande do Sul, embora ainda possam ocorrer pancadas fracas e isoladas no Norte e no Noroeste do estado. No Paraná e em Santa Catarina, há possibilidade de chuva localizada, principalmente no Norte e em áreas próximas à divisa com São Paulo. As máximas variam, em geral, entre 24°C e 30°C.

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