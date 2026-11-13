CLIMA

Calor de até 38°C, pancadas de chuva e risco de alagamentos: confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (13)

Temperaturas elevadas devem atingir cidades do Nordeste

Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 08:36

Calor de até 38°C, pancadas de chuva e risco de alagamentos: confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (13) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O calor e a umidade favorecem pancadas de chuva em diversas regiões do Brasil nesta sexta-feira (13), segundo o Climatempo. No Nordeste, as temperaturas podem chegar a 38°C. Já na Bahia, apesar da redução das chuvas, o solo ainda encharcado no litoral sul e no extremo sul mantém o risco de alagamentos e movimentos de massa em encostas vulneráveis.

Na Bahia, novas pancadas podem aumentar os riscos em áreas que já registraram volumes elevados de chuva. No Maranhão e no Piauí, o calor também favorece a ocorrência de precipitações irregulares. No interior nordestino, a umidade relativa do ar pode ficar próxima de 30%, enquanto as máximas alcançam cerca de 38°C nas áreas mais quentes.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

No Norte, a instabilidade continua, com possibilidade de chuva forte em pontos isolados. Os maiores acumulados são esperados no Amazonas, Acre, Rondônia e centro-sul do Pará. Em Roraima, o calor predomina, com temperaturas entre 34°C e 37°C.

No Centro-Oeste, pancadas de moderada a forte intensidade podem atingir Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal e áreas de Mato Grosso do Sul. O calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas ao longo do dia, e as máximas ficam acima de 30°C em boa parte da região.

No Sudeste, a chuva pode ganhar força no interior de São Paulo e atingir áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As temperaturas passam de 30°C em pontos do oeste paulista e do norte mineiro.