Calor de mais de 40 °C 'derrete' asfalto no Ceará

Crédito: Thiago Rodrigues/A Voz de Santa Quitéria

O recapeamento de um trecho da CE-257 derreteu nos últimos dias, em um trecho da rodovia localizado no município de Santa Quitéria, a cerca de 229 km de Fortaleza. O dano ao asfalto na região teria sido causado pelo forte calor registrado no município na última semana.



De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), a obra foi realizada há cerca de quatro meses, ao longo de 150 metros da pista. Em nota, a pasta informou que técnicos foram enviados ao local e detectaram uma “patologia ocasionada pelo excesso de ligante asfáltico, aliado às altas temperaturas registradas na localidade”.

O jornalista e radialista Thiago Rodrigues fotografou o asfalto derretido, na tarde do último sábado, 26, por volta das 13 horas. "Eu ja tinha recebido o relato de que o asfalto, no dia anterior, estava tipo óleo", conta.

Ao andar pelo trecho, a marca da chinela que ele usava ficou visível no asfalto. "Vi gente andando de ponta de pé pra não 'pegar' no asfalto. Nos comentários do site [A Voz de Santa Quitéria], teve gente que relatou que pisou e ficou lá preso."

"O recapeamento do asfalto naquele local era uma demanda antiga da população, pois a rodovia é a principal via de acesso para quem vem de Fortaleza e Canindé. "[A obra] Foi feita rápido, com qualidade inferior, e a gente sabe que asfalto derrete com calor", opina Thiago.

A SOP informou que a empresa responsável pelo serviço foi notificada sobre as avarias e que, por ainda estar no prazo de garantia, a obra será refeita.

Temperaturas altas no Ceará são comuns no segundo semestre

As altas temperaturas são comuns à região cearense, que durante o segundo semestre do ano apresenta baixa nebulosidade e maior incidência de raios solares, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Essas são características do B-R-O Bró. A sigla faz referência aos meses de setembro, outubro e novembro, onde o Ceará costuma registrar as maiores temperaturas no ano.

“É possível que, como a gente já está no fim do mês de agosto, tenha uma certa antecipação desse período, e aí já comece a ter características muito parecidas com o que vem pela frente”, explica o meteorologista da Funceme, Bruno Rodrigues.

Também na semana passada, as cidades de Jaguaribe e Barro, no interior do Estado, atingiram cerca de 40 °C. Altas sensações térmicas deverão ser uma tendência no Estado, mas com algumas diferenças entre as regiões.

No Interior, o clima tende a ser mais seco do que em regiões serranas ou nos litorais, onde há forte atuação dos ventos.

Segundo Bruno, o histórico climatológico para o próximo trimestre aponta ainda mais calor no Ceará, com destaque para o mês de outubro, quando as temperaturas devem atingir o auge.