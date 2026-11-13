FINANCIAMENTO RURAL

Calote do agro: com milhares de produtores inadimplentes e bilhões em dívidas a receber, Banco do Brasil enfrenta crise no crédito rural

Presidente da instituição afirma que parte dos médios e grandes produtores tem condições de pagar, mas evita negociar à espera de medidas mais vantajosas

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 13:09

Banco do Brasil Crédito: Reprodução

O Banco do Brasil enfrenta uma crise de inadimplência no financiamento ao agronegócio, com milhares de produtores rurais sem pagar suas dívidas. A presidente da instituição, Tarciana Medeiros, afirmou que aproximadamente 31 mil produtores estão inadimplentes e que o banco continua aberto à renegociação dos débitos. Segundo a executiva, porém, parte dos clientes tem resistido às tentativas de negociação, mesmo diante das condições oferecidas para regularizar os compromissos.

Em entrevista ao portal G1, publicada nesta sexta-feira (13), Tarciana afirmou que as portas da instituição permanecem abertas para os produtores interessados em reorganizar suas dívidas. A manifestação ocorre em meio ao agravamento da inadimplência rural, que se tornou um dos principais problemas financeiros do banco.

O assunto já havia sido abordado pela presidente na quinta-feira (12), durante a teleconferência com analistas para apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2026. Na ocasião, Tarciana atribuiu parte da deterioração da carteira de crédito rural à decisão de médios e grandes produtores de não pagar nem renegociar os empréstimos.

"Não contávamos com a persistência e intencionalidade do risco moral", afirmou a presidente do Banco do Brasil durante a apresentação dos resultados.

A expressão se refere a situações em que um devedor, mesmo tendo condições de cumprir suas obrigações, decide adiar os pagamentos por acreditar que poderá conseguir condições mais vantajosas no futuro. Na avaliação da direção do BB, parte dos produtores estaria esperando novas medidas de socorro ou mudanças nas regras de renegociação antes de procurar a instituição.

Durante a mesma teleconferência, Tarciana afirmou que alguns clientes mantiveram a decisão de não regularizar os débitos mesmo após colheitas recordes. "Mesmo com colheitas recordes, parte dos grandes e médios produtores optaram por não pagar, nem renegociar, e se recusaram a apresentar garantias", declarou.

O vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do BB, Gilson Bittencourt, também apontou que produtores estariam adiando a negociação na expectativa de conseguir condições melhores a partir das discussões no Congresso Nacional.

Tarciana, no entanto, ressaltou que a situação não representa todo o agronegócio atendido pela instituição. Segundo ela, cerca de 90% dos clientes da carteira rural continuam pagando suas operações em dia. A executiva afirmou que os problemas estão concentrados principalmente entre médios e grandes produtores de soja, milho e pecuária, sobretudo no Centro-Oeste.

"Para quem não negocia e não paga, o instrumento é a cobrança", afirmou a presidente do BB na teleconferência.

Renegociação de dívidas ficou abaixo do esperado

Uma das principais iniciativas para conter o avanço da inadimplência foi a criação de mecanismos de renegociação de dívidas rurais. Entre eles está a Medida Provisória 1.376/2026, que estabeleceu condições para a repactuação de débitos de produtores e cooperativas afetados por dificuldades financeiras relacionadas a fatores climáticos e de mercado.

Por meio do programa, o Banco do Brasil renegociou R$ 13,4 bilhões em dívidas de aproximadamente 7,7 mil clientes. O volume, entretanto, ficou abaixo das expectativas da instituição. Segundo os dados apresentados pelo banco, apenas 15% dos clientes inadimplentes aderiram às condições oferecidas.

A direção do BB avalia que parte dos produtores que poderiam recorrer à renegociação preferiu esperar a tramitação de novas medidas no Congresso Nacional, na expectativa de conseguir condições ainda mais favoráveis. A demora para regularizar os contratos, segundo a instituição, contribuiu para prolongar a deterioração da carteira de crédito rural.

O banco também passou a intensificar as medidas de cobrança e recuperação dos valores emprestados. Entre as estratégias estão a ampliação das cobranças judiciais, o reforço das exigências de garantias para novas operações e a possibilidade de transferência de carteiras de crédito com perdas para empresas especializadas na recuperação de dívidas.

Outra mudança envolve o uso de inteligência artificial para aprimorar a análise de risco dos clientes. A instituição também informou que 80% da safra 2026/2027 já conta com alienação fiduciária como garantia, mecanismo pelo qual o bem vinculado à operação permanece em propriedade do credor até a quitação da dívida.

Crise no agro derruba lucro do Banco do Brasil

O avanço da inadimplência rural teve impacto direto nos resultados financeiros do Banco do Brasil. No terceiro trimestre de 2026, a instituição registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão, queda de 66,5% em relação ao mesmo período de 2025.

A dimensão da crise também aparece nos números da carteira de crédito rural do banco. Em setembro de 2026, o Banco do Brasil tinha R$ 403,6 bilhões em empréstimos ao agronegócio. Desse total, 6,92% correspondiam a operações com atrasos superiores a 90 dias, o equivalente a aproximadamente R$ 27,9 bilhões. O banco, porém, não detalhou quanto desse montante corresponde às dívidas dos 31 mil produtores inadimplentes mencionados pela presidente.

Um dos principais fatores para o resultado foi o aumento do custo do crédito, que alcançou R$ 21,2 bilhões entre julho e setembro. Nos primeiros nove meses do ano, o indicador chegou a R$ 58,6 bilhões, crescimento de 33,2% na comparação com o mesmo intervalo de 2025.

O custo do crédito reúne despesas relacionadas às operações financeiras e, especialmente, às provisões que os bancos precisam constituir para cobrir possíveis perdas com empréstimos. Quando aumenta a inadimplência, a instituição precisa reservar mais recursos para enfrentar o risco de não receber os valores emprestados.

A carteira de crédito do agronegócio do BB somava R$ 403,6 bilhões no fim de setembro. A inadimplência superior a 90 dias chegou a 6,92%, ante 4,84% no mesmo mês de 2025.

Diante do desempenho, o banco também reduziu sua projeção de lucro líquido ajustado para 2026. A estimativa, que anteriormente ficava entre R$ 18 bilhões e R$ 22 bilhões, passou para uma faixa de R$ 9 bilhões a R$ 11 bilhões.

A presidente do BB classificou o momento como o ciclo mais severo de custo de crédito do agronegócio na história da instituição. A crise levou o banco a rever sua política de concessão de empréstimos e a adotar critérios mais rigorosos para avaliar a capacidade de pagamento dos produtores.

Por que os produtores rurais estão endividados?

O aumento das dívidas no agronegócio está relacionado a uma combinação de fatores econômicos e climáticos. Entre eles estão os juros elevados, o encarecimento dos custos de produção, as oscilações nos preços das commodities e as perdas provocadas por eventos climáticos em diferentes regiões do país.

A atividade rural depende de investimentos antecipados em sementes, fertilizantes, defensivos e maquinário. O retorno financeiro, por sua vez, depende da produtividade da lavoura, das condições climáticas e dos preços dos produtos no momento da comercialização.

Quando os custos aumentam e a receita obtida com a produção diminui, o produtor pode enfrentar dificuldades para pagar os financiamentos contratados para custear a safra. O cenário também é agravado pela restrição ao crédito, que dificulta a obtenção de novos recursos para manter a atividade e reorganizar as contas.

O crescimento dos pedidos de recuperação judicial no agronegócio é outro indicador da pressão financeira sobre o setor. O mecanismo permite que empresas em dificuldades negociem suas dívidas com credores e tentem reorganizar suas atividades para evitar a falência.

Na avaliação da direção do Banco do Brasil, as dificuldades do agronegócio não explicam, sozinhas, o avanço da inadimplência. Durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre, a presidente Tarciana Medeiros afirmou que parte dos médios e grandes produtores, mesmo após a oferta de programas de renegociação, optou por não pagar nem negociar os débitos. O banco também aponta que alguns clientes estariam adiando a regularização das dívidas na expectativa de conseguir condições mais vantajosas no futuro.

A presidente Tarciana Medeiros reafirmou que o banco pretende continuar financiando o agronegócio, mas com maior seletividade na concessão de crédito. A estratégia é preservar o relacionamento com os produtores que mantêm os pagamentos em dia e recuperar os valores devidos pelos clientes inadimplentes.

LEIA NOTA DO BANCO DO BRASIL SOBRE O TEMA

O Banco do Brasil esclarece que não procede a interpretação de que o BB teria responsabilizado todo o setor do agronegócio sobre queda de seus resultados referentes ao 3T2026, uma vez que em momento algum o banco atribui inadimplência de forma generalizada ao produtor rural brasileiro. Pelo contrário: conforme enfatizado pela presidenta Tarciana Medeiros tanto na coletiva de imprensa quanto na teleconferência com analistas de mercado, 90% dos clientes da carteira de agronegócio do Banco estão com seus pagamentos rigorosamente em dia, o que reafirma a solidez e o compromisso da ampla maioria dos produtores do país.

O BB mantém parceria sólida com o setor que é um dos que mais movimenta a economia. O banco sempre será parceiro daqueles que honram seus compromissos e trabalham para levar comida para o prato das pessoas do Brasil e do mundo.

Em suas declarações públicas, devidamente registradas em vídeo da apresentação de resultados, a presidenta detalhou de maneira técnica e transparente que o movimento pontual de atrasos engloba em especial um grupo de produtores rurais de médio e grande porte, de soja, milho e pecuária, principalmente, na região Centro-Oeste.