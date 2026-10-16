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Câmara adota escala 5x2 para 1,7 mil terceirizados já na próxima semana

Emenda constitucional que reduz a jornada semanal para 40 horas prevê prazo de um ano para a adequação dos contratos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 16:48

escala 6x1
Protesto contra a escala 6x1 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta sexta-feira (16) que os cerca de 1,7 mil funcionários terceirizados da Casa que trabalham na escala 6x1 passarão a cumprir jornada 5x2 a partir da próxima semana.

A mudança beneficiará trabalhadores que atuam em diferentes serviços da Câmara, incluindo mais de 600 mulheres, segundo Motta. O anúncio foi feito em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do diretor-geral da Casa, Guilherme Barbosa Brandão.

Motta afirmou que a emenda constitucional que encerra a escala 6x1 e reduz a jornada semanal para 40 horas prevê prazo de um ano para a adequação dos contratos. Na Câmara, porém, a implementação das mudanças para os terceirizados ocorrerá de forma imediata.

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Tags:

Escala 6x1 Câmara dos Deputados

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