FIM DA 6X1

Câmara adota escala 5x2 para 1,7 mil terceirizados já na próxima semana

Emenda constitucional que reduz a jornada semanal para 40 horas prevê prazo de um ano para a adequação dos contratos

Mariana Rios

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 16:48

Protesto contra a escala 6x1 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta sexta-feira (16) que os cerca de 1,7 mil funcionários terceirizados da Casa que trabalham na escala 6x1 passarão a cumprir jornada 5x2 a partir da próxima semana.

A mudança beneficiará trabalhadores que atuam em diferentes serviços da Câmara, incluindo mais de 600 mulheres, segundo Motta. O anúncio foi feito em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do diretor-geral da Casa, Guilherme Barbosa Brandão.