EXPLORAÇÃO

Câmara aprova MP que prevê R$ 1 bilhão para combater garimpo e proteger Yanomamis

O texto vai agora para análise do plenário do Senado

A Câmara aprovou nesta segunda-feira, 8, uma Medida Provisória (MP) que prevê R$ 1 bilhão em recursos para o combate ao garimpo ilegal no País e para a proteção dos indígenas Yanomamis. A destinação das verbas será feita com abertura de crédito extraordinário ao Orçamento deste ano. O texto vai agora para análise do plenário do Senado.