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Câmara aprova projeto que torna hediondo crime de maus-tratos a cães e gatos em caso de morte

De acordo com a redação aprovada, o crime será considerado hediondo em três situações

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09:45

Plutão é um nome que reflete personalidade e charme para cães pequenos (Imagem: Ezzolo | Shutterstock)
Cachorros Crédito: Imagem: Ezzolo | Shutterstock

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (11) Projeto de Lei (PL) que torna hediondo o crime de maus-tratos de cães e gatos quando dele resultar a morte do animal. A matéria será enviada ao Senado.

De autoria do deputado Célio Studart (PSD-CE), o Projeto de Lei 2475/25 foi aprovado na forma do substitutivo apresentado pelo deputado Delegado Matheus Laiola (União-PR).

De acordo com a redação aprovada, o crime será considerado hediondo em três situações:

- se o agente quis o resultado;

- se o agente assumiu o risco de produzir a morte; ou

- se a morte decorrer de culpa do agente, desde que os maus-tratos tenham sido praticados dolosamente.

O crime de maus-tratos a cães e gatos com resultado de morte poderá sujeitar o autor à pena de reclusão de 2 a 5 anos, a multa e à proibição da guarda.

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