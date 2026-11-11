Câmara aprova projeto que torna maus-tratos a animais crime hediondo

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Metrópoles
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 23:45
A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (11), o projeto de lei que inclui maus-tratos contra animais na Lei de Crimes Hediondos (nº 8.072/1990), quando o resultado for a morte do animal. Com o resultado, a proposta segue agora para apreciação no Senado e, caso também seja aprovada lá, para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Com a mudança, esse tipo de crime também se tornará inafiançável, e a pena deverá ser cumprida em regime fechado. O projeto tramitava em regime de urgência na Câmara, conforme noticiado pelo Metrópoles em março deste ano.