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Câmara aprova projeto que torna maus-tratos a animais crime hediondo

Proposta segue agora para apreciação no Senado. Caso seja novamente aprovada, vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 23:45

Pets
Cachorros e Gatos Crédito: Renato Rocca, Pexels

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (11), o projeto de lei que inclui maus-tratos contra animais na Lei de Crimes Hediondos (nº 8.072/1990), quando o resultado for a morte do animal. Com o resultado, a proposta segue agora para apreciação no Senado e, caso também seja aprovada lá, para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com a mudança, esse tipo de crime também se tornará inafiançável, e a pena deverá ser cumprida em regime fechado. O projeto tramitava em regime de urgência na Câmara, conforme noticiado pelo Metrópoles em março deste ano.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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