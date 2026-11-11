LEGISLAÇÃO

Câmara aprova projeto que torna maus-tratos a animais crime hediondo

Proposta segue agora para apreciação no Senado. Caso seja novamente aprovada, vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Metrópoles

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 23:45

Cachorros e Gatos Crédito: Renato Rocca, Pexels

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (11), o projeto de lei que inclui maus-tratos contra animais na Lei de Crimes Hediondos (nº 8.072/1990), quando o resultado for a morte do animal. Com o resultado, a proposta segue agora para apreciação no Senado e, caso também seja aprovada lá, para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).