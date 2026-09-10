Câmara dos Deputados anuncia concurso público com mais de 150 vagas e salários iniciais de até R$ 30,8 mil

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Esther Morais
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:25
A Câmara dos Deputados terá um novo concurso público com mais de 150 vagas de nível superior para a carreira de analista legislativo. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que confirmou o encaminhamento da contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para organizar a seleção.
A previsão da Mesa Diretora é que o edital seja publicado ainda em setembro. As remunerações iniciais para a carreira legislativa de nível superior podem chegar a R$ 30,8 mil.
O concurso é o terceiro edital autorizado pela Mesa Diretora da Câmara em 2025. As oportunidades serão distribuídas entre 11 especialidades.
SALARIO DE DEPUTADO EM 2026
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Analistas e técnicos de apanhamento taquigráfico e revisão de debates legislativos
Assim como ocorreu em seleções anteriores da Câmara, as provas terão aplicação nacional. A previsão é que os exames teóricos e práticos possam ser realizados nas 26 capitais estaduais e no Distrito Federal.
O cronograma de inscrições, os conteúdos programáticos e as datas das provas ainda estão sendo definidos pela equipe técnica da Câmara em conjunto com o Cebraspe. As informações oficiais devem ser divulgadas com a publicação do edital.