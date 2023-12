Camareira diz que foi chamada de 'preta suja' por homem em apart-hotel no Leblon

A camareira de um apart-hotel no Leblon, na Zona Sul do Rio, registrou queixa na 14ª DP (Leblon), nesta sexta-feira (8), por injúria racial contra um homem. À polícia, a mulher disse que foi xingada de “preta suja”. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira é dono do apartamento, mas não estava no local no momento do ocorrido.



O suspeito foi identificado como Marcos José Pieroni dos Santos, administrador de um imóvel no Top Leblon Apart Hotel. A Polícia Militar foi acionada, e uma equipe do 23º BPM (Leblon) levou a funcionária até a delegacia para registrar a ocorrência. As informações são do G1.