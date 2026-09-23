ACADEMIA

Câmera escondida é encontrada em banheiro de unidade da Smart Fit

Equipamento foi localizado por um funcionário da limpeza

Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:27

Smart Fit Crédito: Divulgação

Uma câmera escondida foi encontrada no banheiro de uma unidade da Smart Fit, no Setor Bueno, em Goiânia, segundo a Polícia Civil. O equipamento estava instalado próximo a um mictório e foi descoberto por um funcionário da limpeza da academia.

Durante uma operação realizada nesta terça-feira (22), a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 32 anos, bancário e morador do Setor Marista. Segundo o delegado responsável pela investigação, ele confessou ter instalado a câmera.

De acordo com a polícia, o suspeito colocava o equipamento na parede do banheiro e o deixava gravando enquanto estava na academia. Depois, retirava o dispositivo do local.

A câmera tinha um cartão de memória que armazenava diversas imagens íntimas. A polícia investiga agora a finalidade das gravações e se outras pessoas foram filmadas.

“Estamos tentando descobrir se existem outras situações, se existem pessoas específicas filmadas, se existe comercialização dessas imagens”, explicou o delegado Wladimir Freire, em entrevista à TV Anhanguera.

Durante a operação, foram apreendidos no apartamento do suspeito um pendrive, um celular e um notebook.

Em nota, a Smar Fit informou que, colabora com as investigações, repudia esse tipo de atitude e reforça que proíbe qualquer tipo de captação de imagem em seus vestiários.