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Câmera escondida é encontrada em banheiro de unidade da Smart Fit

Equipamento foi localizado por um funcionário da limpeza

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:27

Smart Fit
Smart Fit Crédito: Divulgação

Uma câmera escondida foi encontrada no banheiro de uma unidade da Smart Fit, no Setor Bueno, em Goiânia, segundo a Polícia Civil. O equipamento estava instalado próximo a um mictório e foi descoberto por um funcionário da limpeza da academia.

Durante uma operação realizada nesta terça-feira (22), a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 32 anos, bancário e morador do Setor Marista. Segundo o delegado responsável pela investigação, ele confessou ter instalado a câmera.

De acordo com a polícia, o suspeito colocava o equipamento na parede do banheiro e o deixava gravando enquanto estava na academia. Depois, retirava o dispositivo do local.

A câmera tinha um cartão de memória que armazenava diversas imagens íntimas. A polícia investiga agora a finalidade das gravações e se outras pessoas foram filmadas.

“Estamos tentando descobrir se existem outras situações, se existem pessoas específicas filmadas, se existe comercialização dessas imagens”, explicou o delegado Wladimir Freire, em entrevista à TV Anhanguera.

Durante a operação, foram apreendidos no apartamento do suspeito um pendrive, um celular e um notebook.

Em nota, a Smar Fit informou que, colabora com as investigações, repudia esse tipo de atitude e reforça que proíbe qualquer tipo de captação de imagem em seus vestiários. 

Veja as regras para treinar de graça na Smart Fit

Podem participar da ação “Rolê na Smart” novos alunos entre 14 e 18 anos por Divulgação
O adolescente e seu responsável legal deverão comparecer à unidade portando documento oficial de identificação com foto RG e CPF por Divulgação
É preciso realizar a matrícula e apresentarem o PAR-Q (formulário sobre saúde), disponível nas próprias unidades por Divulgação
Até os 17 anos, é necessário que o jovem esteja acompanhado de um responsável por Divulgação
Adolescentes de 14 anos devem apresentar atestado médico no momento da matrícula por Divulgação
Participantes terão acesso gratuito às academias para treinar entre 10h e 16h, de segunda a sábado, e de 10h às 14h os domingos por Divulgação
Com exceção do Rio de Janeiro, nos demais estados, o benefício será válido de 15 de novembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026. por Divulgação
De acordo com a legislação vigente em cada Estado e/ou município, poderá ser obrigatória a apresentação de atestado médico para a efetivação da matrícula e participação nas atividades oferecidas. por Reprodução
Consulte o regulamento completo para verificar as unidades participantes desta promoção, por Reprodução
A promoção é válida exclusivamente para adolescentes não alunos da Smart Fit por Reprodução
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Podem participar da ação “Rolê na Smart” novos alunos entre 14 e 18 anos por Divulgação

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