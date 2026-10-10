ESTRADAS

Caminhão carregado de pisos tomba, bate em carros e deixa cinco mortos no Rio

Acidente aconteceu na BR-393, em Barra do Piraí; outra colisão na Rodovia Presidente Dutra deixou uma pessoa morta neste sábado (10)

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 16:05

Caminhão tombado na Rodovia BR-393: 5 mortos Crédito: Redes sociais/Reprodução

Seis pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas em dois acidentes registrados na manhã deste sábado (10) em rodovias do Rio de Janeiro. O mais grave ocorreu na BR-393, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense, onde cinco pessoas morreram após o tombamento de um caminhão carregado de pisos e uma colisão envolvendo quatro carros. O segundo acidente aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e deixou uma pessoa morta.

Na BR-393, nove pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. Cinco recusaram atendimento no local, enquanto as demais sofreram lesões leves. Duas vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Barra do Piraí e outras duas, incluindo uma criança, foram levadas ao Hospital Santa Terezinha, no mesmo município. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde dos pacientes.

O caminhão seguia no sentido Juiz de Fora, enquanto os carros trafegavam na direção contrária. As cinco vítimas fatais estavam em um dos veículos de passeio. Informações preliminares indicavam que entre os mortos havia dois homens e duas mulheres; a identidade da quinta vítima não havia sido detalhada.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. A perícia da Polícia Civil foi acionada, e a 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí) ficará responsável pela investigação das causas do acidente.

A interdição provocou congestionamento na rodovia, e agentes da PRF orientaram os motoristas. As pistas foram liberadas no fim da manhã.

Colisão na Rodovia Presidente Dutra

O segundo acidente ocorreu por volta das 10h, no km 173 da Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na pista em direção a São Paulo.

Segundo a concessionária Ecovias Rio Minas, a redução da velocidade do trânsito fez com que um caminhão não conseguisse frear a tempo e atingisse quatro veículos à frente. A ocorrência deixou 11 vítimas: uma morreu e dez sofreram ferimentos leves. Três pessoas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.