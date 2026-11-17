DECISÃO

Caminhoneira era obrigada a usar banheiro masculino nos locais de carga e descarga e será indenizada

Tribunal manteve condenação de transportadora por falta de sanitários femininos nos locais de carga e descarga e ausência de equipamento de segurança nos caminhões

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 18:10

Caminhoneira era obrigada a usar banheiro masculino nos locais de carga e descarga e será indenizada Crédito: Imagem gerada pela IA

Imagine passar horas na estrada, chegar ao local de descarregamento e não encontrar um banheiro feminino para usar. Essa era a realidade de uma caminhoneira que, durante o trabalho, precisava recorrer a sanitários masculinos por falta de instalações adequadas para mulheres nos pontos de parada. A situação levou a Justiça do Trabalho a reconhecer a violação da dignidade e da privacidade da profissional e manter a condenação da transportadora ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), que manteve o valor total de R$ 6 mil. Desse montante, R$ 3 mil correspondem à ausência de banheiros femininos nos locais de carregamento e descarregamento, enquanto outros R$ 3 mil foram fixados pela falta de um equipamento de segurança obrigatório nos caminhões.

A ação foi julgada inicialmente pela 4ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano. A motorista relatou que precisava utilizar banheiros masculinos durante a atividade profissional, situação que comprometia sua privacidade e dignidade. Também apontou a ausência do trava-quedas, dispositivo utilizado para prevenir acidentes durante o acesso à parte superior dos veículos.

Transportadora alegou dificuldade de oferecer banheiros femininos

Inconformada com a condenação, a empresa recorreu à Justiça. Sobre o equipamento de segurança, sustentou que os documentos apresentados no processo comprovavam a existência do trava-quedas nos caminhões.

Em relação aos sanitários, a transportadora argumentou que a motorista exercia uma atividade externa e itinerante, com deslocamentos por diferentes locais de carga e descarga. Por isso, segundo a defesa, não seria possível garantir banheiros femininos exclusivos em todos os pontos utilizados durante as viagens.

A justificativa, porém, não convenceu os integrantes da Quinta Turma. A relatora do processo, desembargadora Jaqueline Monteiro de Lima, observou que a própria empresa admitiu a inexistência de instalações sanitárias femininas nos locais de descarregamento.

Embora a transportadora tenha afirmado que buscava oferecer alternativas e que o uso eventual de banheiros masculinos não seria suficiente para caracterizar dano moral, a magistrada entendeu que a situação demonstrava o descumprimento de uma obrigação relacionada às condições de trabalho.

Norma exige instalações sanitárias separadas por sexo

Na análise do caso, a relatora destacou que a Norma Regulamentadora nº 24 (NR-24), do Ministério do Trabalho, estabelece regras para as condições sanitárias e de conforto nos ambientes profissionais. A norma determina a separação das instalações sanitárias por sexo, admitindo sanitário individual de uso comum apenas em estabelecimentos comerciais, administrativos ou similares com até dez trabalhadores e desde que haja garantia de privacidade.

Como a atividade da motorista era o transporte rodoviário de cargas, a desembargadora considerou que a empresa tinha a obrigação de assegurar instalações sanitárias adequadas à trabalhadora nos locais sob sua responsabilidade.

A magistrada ressaltou ainda que não era necessário comprovar um episódio específico de constrangimento para reconhecer o dano moral. A própria imposição de que a profissional utilizasse banheiros masculinos, diante da inexistência de instalações femininas, foi considerada uma violação à dignidade e à privacidade da caminhoneira.

Falta de trava-quedas também gerou indenização

Além da questão dos banheiros, a transportadora foi responsabilizada pela ausência do trava-quedas nos caminhões. O dispositivo é utilizado para evitar quedas durante o acesso à parte superior dos veículos, uma atividade que pode expor o trabalhador a riscos de acidentes.

A relatora considerou o depoimento de uma testemunha, apresentado como prova emprestada de outro processo, que confirmou que os caminhões não contavam com o equipamento de segurança.

Com isso, foi mantida a indenização de R$ 3 mil referente à exposição da motorista ao risco durante o trabalho. Somada à reparação pela falta de sanitários femininos, a condenação chegou a R$ 6 mil.

“Desse modo, reputo configurada a conduta antijurídica da reclamada apta a ensejar reparação por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil”, concluiu a desembargadora.