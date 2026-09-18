DECISÃO

Caminhoneiro compra veículo com motor roubado, descobre quatro anos depois e recebe indenização

Peça de caminhão adquirido em 2017 pertencia a veículo roubado

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:56

Caminhoneiro foi à Justiça Crédito: Imagem gerada por IA

Dois vendedores foram condenados a indenizar um caminhoneiro de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, após negociarem um caminhão equipado com o motor de um veículo roubado. A irregularidade somente foi descoberta quatro anos depois da compra, durante uma vistoria da Polícia Civil.

A 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou o pagamento solidário de R$ 15 mil por danos morais. Os vendedores também deverão ressarcir os prejuízos materiais e os rendimentos que o motorista deixou de obter enquanto o caminhão permaneceu apreendido. Esses valores ainda serão calculados na fase de liquidação da sentença.

O motorista comprou o veículo em dezembro de 2017 e passou a utilizá-lo profissionalmente. Em 2021, o caminhão foi submetido a uma vistoria da Polícia Civil durante uma investigação sobre clonagem de placas. A análise apontou que o bloco do motor pertencia a um veículo roubado em 2003.

Com a constatação, o caminhão foi apreendido. O proprietário afirmou que ficou impossibilitado de trabalhar e de garantir o próprio sustento. Também relatou o receio de ser responsabilizado criminalmente por receptação da peça roubada.

O caminhoneiro sustentou na Justiça que desconhecia a origem ilícita do motor quando realizou a compra e pediu reparação pelos danos morais e materiais. A primeira instância acolheu os pedidos e condenou os dois participantes da negociação. Um deles não apresentou defesa, o que levou a Justiça a considerar verdadeiros os fatos narrados no processo.

O outro vendedor recorreu. Ele alegou que a negociação havia ocorrido regularmente e que o caminhão passara por duas vistorias do Departamento de Trânsito (Detran). Também argumentou que o prazo para reclamar de possíveis defeitos já havia terminado e sugeriu que o comprador poderia ter alterado o motor.

Relator do recurso, o desembargador Amauri Pinto Ferreira rejeitou os argumentos e votou pela manutenção da sentença. Segundo o magistrado, a aprovação do caminhão em inspeções anteriores do Detran não exclui a responsabilidade dos vendedores.

O desembargador ressaltou que uma vistoria destinada à transferência de propriedade não possui, necessariamente, a mesma profundidade de uma análise técnica realizada no âmbito de uma investigação policial. Por isso, as inspeções anteriores não seriam suficientes para comprovar a regularidade do motor nem para afastar a ligação entre a venda e os prejuízos enfrentados pelo caminhoneiro.