RODOVIA FEDERAL

Caminhoneiro mente sobre pane mecânica e carreta vazia, mas polícia encontra 200 mil maços de cigarros contrabandeados

O veículo estava com placa estrangeira

Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 12:42

Caminhoneiro mente sobre pane mecânica e carreta vazia, e polícia encontra 200 mil maços de cigarros contrabandeados Crédito: PRF

Um caminhoneiro de 37 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrado transportando cerca de 200 mil maços de cigarros contrabandeados de origem estrangeira na BR-277, em Candói, município que fica no Paraná.

De acordo com o G1, a PRF informou que o motorista foi abordado depois que os policiais identificaram que o veículo tinha placa estrangeira. Antes da fiscalização da carga, ele informou aos agentes que o compartimento estava vazio. O flagrante ocorreu na manhã da última sexta-feira (30), no pátio de um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia, na altura do km 398.

"Durante patrulhamento, os policiais visualizaram uma carreta com placas do Paraguai, estacionada no local. Ao ser questionado sobre a carga, o motorista, também de origem estrangeira, afirmou que o compartimento estava vazio e que o conjunto veicular apresentava uma pane mecânica. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o compartimento de carga estava completamente ocupado por cigarros contrabandeados", diz a PRF.

Ainda segundo a polícia, o caminhoneiro confirmou que transportava os cigarros, mas decidiu permanecer em silêncio e não fornecer outros detalhes sobre o caso.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava, no Paraná.