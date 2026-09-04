DECISÃO

Caminhoneiro que era vigiado 24 horas por câmeras na cabine aciona a Justiça, mas tem indenização por danos morais negada

TRT-MG considerou legítimo o monitoramento para segurança e controle do trabalho e concluiu que não houve prova de violação à intimidade

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:19

Caminhoneiro que era vigiado 24 horas por câmeras na cabine aciona a Justiça, mas tem indenização por danos morais negada Crédito: Imagem gerada pela IA

Um caminhoneiro que alegava ter sido monitorado por câmeras instaladas dentro da cabine do veículo teve o pedido de indenização por dano moral negado pela Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) entendeu que não ficou comprovada violação à intimidade nem uso abusivo do sistema de monitoramento.

O trabalhador afirmou que a empresa instalou os equipamentos sem autorização dos motoristas e passou a acompanhá-los durante a jornada. Segundo ele, como os profissionais também eram obrigados a pernoitar nos caminhões, a fiscalização teria invadido momentos de descanso e exposto os trabalhadores a situações constrangedoras.

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Caminhoneiro alegou perda de privacidade

Na ação, o motorista argumentou que a cabine deveria ser considerada uma espécie de extensão de sua casa, já que era o local onde guardava objetos pessoais, trocava de roupa e permanecia durante os períodos de descanso. “A cabine é a extensão da casa do motorista”, afirmou o trabalhador no processo, sustentando que a presença das câmeras teria violado sua privacidade, intimidade e honra. A 3ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas, porém, rejeitou o pedido de indenização. O caminhoneiro recorreu ao TRT-MG, mas a Primeira Turma do tribunal manteve a decisão.

Empresa alegou que câmeras eram usadas para segurança

Durante o processo, a empresa defendeu que não havia dano moral e afirmou que o sentimento de intranquilidade relatado pelo trabalhador não passava de uma presunção. A defesa também sustentou que o motorista não apresentou provas de que o sistema tivesse sido utilizado para violar sua privacidade.

A sentença considerou que a instalação das câmeras estava dentro do poder diretivo do empregador e tinha como finalidade a proteção patrimonial e a segurança durante o trabalho. Entre os objetivos do monitoramento estavam a prevenção de comportamentos considerados de risco, como uso de celular ao volante e cochilos durante a condução do veículo.

Câmeras não ficavam ligadas durante o descanso

Um dos pontos considerados pela Justiça foi a falta de comprovação de que os equipamentos permaneciam funcionando durante os períodos de descanso. Segundo a decisão, as câmeras eram acionadas somente quando o veículo estava ligado, o que restringia o monitoramento ao período efetivo de trabalho.

Para a juíza convocada Adriana Campos de Souza Freire Pimenta, relatora do recurso, a simples existência de câmeras dentro da cabine não caracteriza, por si só, uma irregularidade. De acordo com o entendimento adotado no julgamento, seria necessário demonstrar que o equipamento estava sendo utilizado de maneira abusiva ou com finalidade diferente daquela relacionada à segurança e ao controle da atividade profissional.

Justiça não encontrou prova de abuso