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Caminhoneiro que era vigiado 24 horas por câmeras na cabine aciona a Justiça, mas tem indenização por danos morais negada

TRT-MG considerou legítimo o monitoramento para segurança e controle do trabalho e concluiu que não houve prova de violação à intimidade

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:19

Caminhoneiro que era vigiado 24 horas por câmeras na cabine aciona a Justiça, mas tem indenização por danos morais negada
Caminhoneiro que era vigiado 24 horas por câmeras na cabine aciona a Justiça, mas tem indenização por danos morais negada Crédito: Imagem gerada pela IA

Um caminhoneiro que alegava ter sido monitorado por câmeras instaladas dentro da cabine do veículo teve o pedido de indenização por dano moral negado pela Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) entendeu que não ficou comprovada violação à intimidade nem uso abusivo do sistema de monitoramento.

O trabalhador afirmou que a empresa instalou os equipamentos sem autorização dos motoristas e passou a acompanhá-los durante a jornada. Segundo ele, como os profissionais também eram obrigados a pernoitar nos caminhões, a fiscalização teria invadido momentos de descanso e exposto os trabalhadores a situações constrangedoras.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Caminhoneiro alegou perda de privacidade

Na ação, o motorista argumentou que a cabine deveria ser considerada uma espécie de extensão de sua casa, já que era o local onde guardava objetos pessoais, trocava de roupa e permanecia durante os períodos de descanso. “A cabine é a extensão da casa do motorista”, afirmou o trabalhador no processo, sustentando que a presença das câmeras teria violado sua privacidade, intimidade e honra. A 3ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas, porém, rejeitou o pedido de indenização. O caminhoneiro recorreu ao TRT-MG, mas a Primeira Turma do tribunal manteve a decisão.

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Empresa alegou que câmeras eram usadas para segurança

Durante o processo, a empresa defendeu que não havia dano moral e afirmou que o sentimento de intranquilidade relatado pelo trabalhador não passava de uma presunção. A defesa também sustentou que o motorista não apresentou provas de que o sistema tivesse sido utilizado para violar sua privacidade.

A sentença considerou que a instalação das câmeras estava dentro do poder diretivo do empregador e tinha como finalidade a proteção patrimonial e a segurança durante o trabalho. Entre os objetivos do monitoramento estavam a prevenção de comportamentos considerados de risco, como uso de celular ao volante e cochilos durante a condução do veículo.

Câmeras não ficavam ligadas durante o descanso

Um dos pontos considerados pela Justiça foi a falta de comprovação de que os equipamentos permaneciam funcionando durante os períodos de descanso. Segundo a decisão, as câmeras eram acionadas somente quando o veículo estava ligado, o que restringia o monitoramento ao período efetivo de trabalho.

Para a juíza convocada Adriana Campos de Souza Freire Pimenta, relatora do recurso, a simples existência de câmeras dentro da cabine não caracteriza, por si só, uma irregularidade. De acordo com o entendimento adotado no julgamento, seria necessário demonstrar que o equipamento estava sendo utilizado de maneira abusiva ou com finalidade diferente daquela relacionada à segurança e ao controle da atividade profissional.

Justiça não encontrou prova de abuso

Ao analisar o recurso, os desembargadores entenderam que o trabalhador não apresentou novos elementos capazes de modificar a decisão de primeira instância. Como não foi comprovado que as câmeras eram utilizadas de forma abusiva ou que permaneciam ligadas durante os momentos de descanso, a relatora decidiu manter integralmente a sentença e negar o recurso. A decisão também mencionou um precedente do próprio TRT-MG envolvendo a mesma empresa. O processo foi arquivado definitivamente, sem possibilidade de novos recursos.

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