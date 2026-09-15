TRABALHO

Caminhoneiro trabalhava 16 horas por dia em caminhão infestado de baratas e será indenizado

Condenação provisória chega a R$ 80 mil

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:38

Imagem ilustrativa Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um caminhoneiro que cumpria jornadas de 16 horas por dia e dirigia um caminhão infestado de baratas deverá ser indenizado pelas empresas para as quais trabalhava. A decisão foi tomada pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), que confirmou a condenação de um transportador e de uma empresa cerealista que fazem parte do mesmo grupo econômico.

Pelos danos existenciais, o trabalhador deverá receber R$ 15 mil. Já a infestação de baratas no veículo resultou em uma indenização de R$ 4 mil por danos morais. Somadas a outras verbas trabalhistas, como horas extras e adicional noturno, a condenação provisória chega a R$ 80 mil.

Segundo as provas apresentadas no processo, o motorista cumpria uma jornada diária de 16 horas e tinha apenas duas folgas a cada 20 dias, sem a observância dos descansos semanais remunerados.

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Jornada extensa prejudicava vida pessoal

A Justiça considerou que a carga horária ultrapassava o simples pagamento de horas extras e comprometia a possibilidade de o trabalhador manter uma vida social e familiar.

A juíza Daniela Meister Pereira, da 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, explicou que o dano existencial ocorre quando as condições de trabalho impedem ou dificultam a realização de projetos pessoais, familiares, sociais e educacionais.

“A jornada extenuante a que o autor era exposto submete o trabalhador a uma situação de exaustão física e intelectual, deixando-lhe pouco tempo para atividades de lazer e para o convívio familiar”, afirmou.

As empresas chegaram a argumentar que a atividade de motorista carreteiro implicaria renúncia ao convívio familiar, mas a alegação não foi acolhida.

Caminhão tinha diversas baratas

Além da jornada excessiva, o trabalhador relatou as condições de higiene do caminhão que dirigia. Vídeos anexados ao processo comprovaram a presença de baratas no veículo.

Por esse motivo, foi fixada indenização de R$ 4 mil por danos morais. Segundo a decisão, a situação poderia representar risco de transmissão de doenças, além de causar mal-estar e constrangimento ao motorista.

“Além da possibilidade de transmissão de doenças, a convivência com diversas baratas no caminhão, enquanto dirigia, certamente causou mal-estar e constrangimento ao autor”, afirmou a magistrada.

Diante do risco à vida do trabalhador e aos demais motoristas nas rodovias, também foi determinado o envio de uma cópia da sentença ao Ministério Público do Trabalho (MPT).

Indenização foi aumentada pelo TRT

As partes recorreram ao TRT-RS. No julgamento, a 2ª Turma aumentou de R$ 10 mil para R$ 15 mil a indenização por danos existenciais.

O relator do acórdão, desembargador Marçal Henri dos Santos Figueiredo, destacou que as horas extras já são previstas pela legislação trabalhista e foram determinadas na sentença. Para ele, porém, a jornada praticada pelo motorista tornava evidente a impossibilidade de manter projetos pessoais e uma vida social e familiar.

O magistrado classificou o cenário como uma condição de trabalho manifestamente degradante, incompatível com padrões mínimos de higiene, saúde e respeito.