DIREITO DO CONSUMIDOR

Caminhonete vai para oficina para conserto, sai com novos defeitos e cliente ganha R$ 103 mil na Justiça

Cliente alegou que veículo usado para transporte de cargas ficou 90 dias parado após passar pela oficina; empresa também teve negado pedido de R$ 7.450 por serviços realizados

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:28

Caminhonete vai para oficina para conserto, sai com novos defeitos e cliente ganha R$ 103 mil na Justiça Crédito: Crédito: Envato Elements / Imagem Ilustrativa)

Uma oficina mecânica de Itambacuri, no Vale do Mucuri, terá de pagar R$ 103 mil a um cliente após problemas em reparos realizados em uma caminhonete. A 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação de R$ 73 mil por danos materiais e R$ 30 mil pelo período em que o proprietário ficou impossibilitado de trabalhar.

O tribunal também manteve a decisão que negou à oficina o pagamento de R$ 7.450 que a empresa cobrava por serviços que teriam sido realizados no veículo. Segundo a decisão, o trabalho prestado foi considerado defeituoso e teria agravado os problemas apresentados pela caminhonete.

O proprietário contou no processo que levou a caminhonete à oficina para trocar um bico injetor e realizar reparos específicos. Depois de permanecer por um longo período no estabelecimento, porém, o veículo teria apresentado uma série de novos defeitos até parar de funcionar.

De acordo com o cliente, a oficina encaminhou a caminhonete para outro estabelecimento na tentativa de solucionar os problemas, mas a situação teria se agravado. Sem conseguir colocar o veículo novamente em funcionamento, ele precisou recorrer a uma concessionária para refazer a parte elétrica e mecânica, o que gerou novos gastos.

O proprietário também afirmou que utilizava a caminhonete para transporte de cargas e, por isso, ficou sem trabalhar durante cerca de 90 dias. Na ação, pediu o ressarcimento dos custos necessários para recuperar o veículo e uma compensação pelo valor que deixou de faturar durante o período.

Oficina alegou que veículo já tinha problemas

Na defesa, a oficina afirmou que a caminhonete já havia chegado ao estabelecimento com problemas graves no sistema elétrico. A empresa sustentou que não poderia ser responsabilizada pelos defeitos identificados posteriormente nem pelas intervenções realizadas na segunda oficina.

A oficina também alegou que apenas indicou o segundo estabelecimento ao cliente para ajudá-lo a reduzir os custos do reparo. Além disso, apresentou um pedido para que o proprietário fosse obrigado a pagar R$ 7.450 referentes ao orçamento inicial do serviço contratado.

O juízo da Comarca de Itambacuri, porém, considerou procedentes os pedidos do cliente. Foram fixados R$ 73 mil pelos prejuízos materiais relacionados ao conserto definitivo da caminhonete e R$ 30 mil pelo período em que o veículo ficou inutilizado para o trabalho.

Justiça considera oficina responsável pelo reparo

Ao analisar o recurso, o relator, desembargador Monteiro de Castro, votou pela manutenção da sentença. Segundo ele, a relação entre o cliente e a oficina é de consumo, e quem entrega um veículo para reparo não deve assumir o risco técnico decorrente de um serviço realizado de maneira inadequada.

O magistrado destacou que, diante de um problema complexo, caberia à oficina realizar um diagnóstico adequado, informar o consumidor sobre a situação ou até mesmo recusar o serviço. O que não poderia ocorrer, segundo o entendimento adotado no julgamento, seria o agravamento das condições do veículo durante a tentativa de reparo.