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Caminhonete volta com mais defeitos de conserto, cliente processa oficina mecânica e ganha indenização de R$ 103 mil na Justiça

Tribunal manteve R$ 73 mil por danos materiais e R$ 30 mil por renda que o cliente deixou de receber

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10:30

Caminhonete voltou com mais defeitos e parou de funcionar
Caminhonete voltou com mais defeitos e parou de funcionar Crédito: Reprodução

Uma oficina mecânica de Itambacuri, no Vale do Mucuri, terá de ressarcir um cliente pelos prejuízos causados por um reparo malsucedido em sua caminhonete. A 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação, que prevê R$ 73 mil por danos materiais e mais R$ 30 mil referentes à renda que o proprietário deixou de receber durante os 90 dias em que ficou sem o veículo.

O cliente contou à Justiça que levou a caminhonete ao estabelecimento para trocar um bico injetor e realizar outros reparos. Depois de permanecer por um longo período na oficina, o veículo apresentou novos defeitos e deixou de funcionar. Segundo o relato, uma tentativa de conserto em outro estabelecimento, para onde a caminhonete foi encaminhada, não resolveu o problema.

Sem conseguir recuperar o veículo, o proprietário procurou uma concessionária, onde foram refeitas intervenções elétricas e mecânicas. Como utilizava a caminhonete para transportar cargas, ele também pediu compensação pelo período em que ficou impossibilitado de trabalhar.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Justiça por Shutterstock

A oficina alegou que o veículo já apresentava problemas graves no sistema elétrico quando chegou ao local. A empresa negou responsabilidade pelos defeitos posteriores e pelas intervenções realizadas no segundo estabelecimento. Também pediu, em reconvenção, que o cliente pagasse R$ 7.450 pelos serviços inicialmente orçados.

A Justiça de Itambacuri acolheu os pedidos do consumidor e rejeitou a cobrança feita pela oficina, por entender que o serviço foi defeituoso e agravou a situação do veículo. Ao recorrer, a empresa teve o pedido negado. O relator, desembargador Monteiro de Castro, afirmou que a relação entre as partes era de consumo e que o cliente não deve assumir os riscos técnicos do reparo.

Segundo o magistrado, diante de um problema complexo, cabia à oficina realizar diagnóstico adequado, informar o consumidor ou até recusar o serviço, sem piorar as condições do veículo. O relator também considerou que o encaminhamento à segunda oficina foi coordenado pelo primeiro estabelecimento, que, por isso, responde pela cadeia de reparos. A decisão foi acompanhada pela desembargadora Luziene Barbosa Lima e pelo juiz convocado Sidnei Ponce.

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