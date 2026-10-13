Campeão sul-americano de surfe leva 4 tiros em quiosque no Rio de Janeiro

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Metrópoles
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:04
O campeão sul-americano de surfe Rickson Falcão, de 19 anos, foi baleado em um ataque a tiros contra uma lanchonete na orla de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na última sexta-feira (9). O atleta passou por cirurgia, não corre risco e recebeu alta.
Segundo testemunhas, um carro preto com quatro homens armados passou pelo local e os ocupantes abriram fogo. Rickson estava com amigos em um quiosque na praia no momento do ataque.