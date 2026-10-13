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Campeão sul-americano de surfe leva 4 tiros em quiosque no Rio de Janeiro

Rickson Falcão, 19 anos, foi atingido com amigos na orla de Itaúna, em Saquarema; ataque deixou seis baleados

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:04

Campeão sul-americano de surfe Rickson Falcão, de 19 anos: tiro de raspão nas costas e ferimentos no pé direito e na perna e no tornozelo esquerdos
Campeão sul-americano de surfe Rickson Falcão, de 19 anos: tiro de raspão nas costas e ferimentos no pé direito e na perna e no tornozelo esquerdos Crédito: Reprodução/Instagram @rickson_falcao

O campeão sul-americano de surfe Rickson Falcão, de 19 anos, foi baleado em um ataque a tiros contra uma lanchonete na orla de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na última sexta-feira (9). O atleta passou por cirurgia, não corre risco e recebeu alta.

Segundo testemunhas, um carro preto com quatro homens armados passou pelo local e os ocupantes abriram fogo. Rickson estava com amigos em um quiosque na praia no momento do ataque.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Tags:

rio de Janeiro Violência

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