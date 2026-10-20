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Candidata é eliminada de concurso após faltar a teste físico por dar à luz; caso vai parar na Justiça

Mulher havia sido aprovada na prova de conhecimentos, mas não compareceu à avaliação física porque deu à luz 18 dias antes

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:05

Candidata é eliminada de concurso após faltar a teste físico por dar à luz; caso vai parar na Justiça
Candidata é eliminada de concurso após faltar a teste físico por dar à luz; caso vai parar na Justiça Crédito: Shutterstock

Uma candidata ao cargo de soldado da Polícia Militar de São Paulo conseguiu na Justiça o direito de remarcar o Teste de Aptidão Física (TAF) após ser eliminada do concurso por não comparecer à avaliação. A mulher havia dado à luz 18 dias antes da data prevista para o exame e seguia recomendação médica para evitar esforços físicos intensos no período pós-parto.

A decisão foi tomada pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que suspendeu a eliminação e garantiu à candidata a possibilidade de realizar o teste em outra data.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
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Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

A mulher havia sido aprovada na prova de conhecimentos, mas não compareceu à etapa física devido ao nascimento do filho. Em primeira instância, o pedido de urgência para suspender a eliminação havia sido negado. A candidata recorreu, e a decisão foi reformada pelo tribunal.

Entenda a decisão

O relator do caso, desembargador Márcio Kammer de Lima, citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 973, que considera constitucional a remarcação do teste de aptidão física para candidatas grávidas na época da avaliação, mesmo quando não há previsão expressa no edital do concurso.

Segundo o magistrado, a reserva de vaga e a remarcação do exame são medidas adequadas, sem prejuízo à administração pública ou à candidata, considerando o prazo de validade do concurso.

No voto, o relator destacou que a proteção constitucional à maternidade e à infância, o livre planejamento familiar, o acesso aos cargos públicos e a igualdade entre homens e mulheres também devem ser considerados durante o período puerperal, fase posterior ao parto.

A decisão foi unânime e contou com a participação dos desembargadores Jarbas Gomes e Oscild de Lima Júnior.

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