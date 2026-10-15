PERDEU A VAGA

Candidata é eliminada de processo seletivo da Justiça após enviar foto editada por IA

Imagem foi considerada incompatível com as exigências do edital

Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 09:05

Candidata é eliminada de processo seletivo da Justiça após enviar foto editada por IA Crédito: Shutterstock

Uma candidata foi eliminada de um processo seletivo do Fórum de Brasnorte (MT) após apresentar uma foto 3x4 com sinais de geração ou edição por inteligência artificial (IA). A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de terça-feira (13).

Segundo o documento, a imagem enviada pela candidata “possui traços nítidos e inconfundíveis de geração e/ou edição por Inteligência Artificial (IA)”.

A seleção é destinada à formação de cadastro de reserva para profissionais das áreas de serviço social e psicologia da Vara Única da Comarca de Brasnorte, em Mato Grosso.

Outra candidata também foi eliminada por apresentar uma foto com manchas de bolor e umidade, além de falhas digitais visíveis. De acordo com a publicação, a imagem não atendia à exigência do edital de apresentação de uma foto 3x4 recente e em boas condições para identificação oficial.

O processo seguirá para a publicação do resultado definitivo e, em seguida, para homologação.