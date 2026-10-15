Candidata é eliminada de processo seletivo da Justiça após enviar foto editada por IA

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Esther Morais
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 09:05
Uma candidata foi eliminada de um processo seletivo do Fórum de Brasnorte (MT) após apresentar uma foto 3x4 com sinais de geração ou edição por inteligência artificial (IA). A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de terça-feira (13).
Segundo o documento, a imagem enviada pela candidata “possui traços nítidos e inconfundíveis de geração e/ou edição por Inteligência Artificial (IA)”.
A seleção é destinada à formação de cadastro de reserva para profissionais das áreas de serviço social e psicologia da Vara Única da Comarca de Brasnorte, em Mato Grosso.
Outra candidata também foi eliminada por apresentar uma foto com manchas de bolor e umidade, além de falhas digitais visíveis. De acordo com a publicação, a imagem não atendia à exigência do edital de apresentação de uma foto 3x4 recente e em boas condições para identificação oficial.
O processo seguirá para a publicação do resultado definitivo e, em seguida, para homologação.
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