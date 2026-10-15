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Candidata é eliminada de processo seletivo da Justiça após enviar foto editada por IA

Imagem foi considerada incompatível com as exigências do edital

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 09:05

As vagas contemplam perfis diversos de profissionais do setor, incluindo desenvolvimento de software, arquitetura, dados, cloud e inteligência artificial.
Candidata é eliminada de processo seletivo da Justiça após enviar foto editada por IA Crédito: Shutterstock

Uma candidata foi eliminada de um processo seletivo do Fórum de Brasnorte (MT) após apresentar uma foto 3x4 com sinais de geração ou edição por inteligência artificial (IA). A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de terça-feira (13).

Segundo o documento, a imagem enviada pela candidata “possui traços nítidos e inconfundíveis de geração e/ou edição por Inteligência Artificial (IA)”.

A seleção é destinada à formação de cadastro de reserva para profissionais das áreas de serviço social e psicologia da Vara Única da Comarca de Brasnorte, em Mato Grosso.

Outra candidata também foi eliminada por apresentar uma foto com manchas de bolor e umidade, além de falhas digitais visíveis. De acordo com a publicação, a imagem não atendia à exigência do edital de apresentação de uma foto 3x4 recente e em boas condições para identificação oficial.

O processo seguirá para a publicação do resultado definitivo e, em seguida, para homologação.

Breve cronologia das inteligências artificiais

Em 1947, o ENIAC mostrou que máquinas eletrônicas podiam executar cálculos complexos em larga escala, criando a base para sistemas de IA por Exército dos EUA / Wikimedia Commons
Em 1950, Alan Turing publicou Computing Machinery and Intelligence e propôs o jogo da imitação, depois conhecido como Teste de Turing por Elliott & Fry / Wikimedia Commons
Em 1955, John McCarthy e outros pesquisadores usaram “artificial intelligence” na proposta do projeto de Dartmouth, ajudando a definir o novo campo por John McCarthy et al. / Wikimedia Commons
Em 1958, Frank Rosenblatt apresentou o Mark I Perceptron, sistema capaz de aprender padrões a partir de exemplos e precursor das redes neurais modernas por U.S. Navy / Wikimedia Commons
Entre 1966 e 1972, Shakey combinou percepção, planejamento e movimento, tornando-se um marco na aplicação da IA a ações no mundo físico por Carlo Nardone / Wikimedia Commons
Em 1966, Joseph Weizenbaum criou ELIZA, programa que simulava conversas ao identificar palavras e responder com frases previamente estruturadas por Wikimedia Commons
Nos anos 1980, sistemas especialistas passaram a reproduzir decisões baseadas em regras, levando aplicações de inteligência artificial ao ambiente corporativo por Dr. Günther Fritz / Wikimedia Commons
Em 1997, o Deep Blue, da IBM, venceu Garry Kasparov em um duelo de seis partidas e marcou uma vitória histórica da computação no xadrez por James the photographer / Wikimedia Commons
Em 2000, a Honda apresentou o ASIMO, robô capaz de caminhar sobre duas pernas e executar movimentos autônomos cada vez mais complexos por Poppy / Wikimedia Commons
Em 2005, o Stanley, de Stanford, venceu o DARPA Grand Challenge ao percorrer cerca de 212 quilômetros sem motorista por DARPA / Wikimedia Commons
Em 2011, o IBM Watson derrotou campeões do Jeopardy! ao interpretar linguagem natural e localizar respostas em grandes volumes de informação por Atomic Taco / Wikimedia Commons
Em 2012, a AlexNet venceu a competição ImageNet com redes neurais profundas e GPUs, ajudando a consolidar o deep learning na IA moderna por Google DeepMind / Pexels
Em 2016, o AlphaGo, da DeepMind, derrotou Lee Sedol por 4 a 1 e mostrou o potencial de redes neurais combinadas ao aprendizado por reforço por Wesalius / Wikimedia Commons
Em 2017, o artigo Attention Is All You Need apresentou a arquitetura Transformer, que se tornaria a base dos atuais grandes modelos de linguagem por Pavel Danilyuk / Pexels
Em novembro de 2022, o ChatGPT levou grandes modelos de linguagem ao público e acelerou a adoção global da inteligência artificial generativa por OpenAI / Wikimedia Commons
Em 2026, modelos já executam ferramentas, comandos e tarefas por longos períodos, enquanto robôs avançados aproximam IA digital e atuação física autônoma por Damian B Oh / Wikimedia Commons
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Em 1947, o ENIAC mostrou que máquinas eletrônicas podiam executar cálculos complexos em larga escala, criando a base para sistemas de IA por Exército dos EUA / Wikimedia Commons

Tags:

Inteligência Artificial

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